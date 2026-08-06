EUA anuncia modificaciones para el trámite de la visa: mexicanos deberán cumplir nueva medida

El gobierno de Estados Unidos (EUA) amplió la revisión de la presencia digital de algunos solicitantes de visa, una medida que ahora alcanza a determinados ciudadanos mexicanos y canadienses, además de periodistas extranjeros.

La disposición forma parte del endurecimiento de los controles migratorios impulsado por la administración de Donald Trump y contempla que determinados solicitantes modifiquen la configuración de sus cuentas en redes sociales para que sus perfiles sean “públicos” o “abiertos”.

President Trump Expands Social Media Vetting for More Foreign Visashttps://t.co/BVnEaI6edi — Karoline Leavitt (@PressSec) August 6, 2026

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¿Qué mexicanos están sujetos a la revisión como parte del trámite para la visa?

La nueva medida alcanza a ciertos ciudadanos de México y Canadá, que soliciten visas relacionadas con actividades empresariales bajo el T-MEC, así como a sus dependientes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala oficialmente que utiliza información disponible para evaluar a lo solicitantes y determinar si cumplen los requisitos para obtener una visa y si representan un riesgo para la seguridad nacional o pública de Estados Unidos.

Visa estadounidense: ¿Revisarán redes sociales de periodistas extranjeros?

Los periodistas y representantes de medios extranjeros que soliciten la visa correspondiente, también están contemplados dentro de las nuevas medidas deescrutinio, según el reporte de la AFP.

El Departamento de Estado econoce la visa I como la categoría destinada a representantes de medios extranjeros que viajan temporalmente a Estados Unidos para desarrollar actividades periodísticas.

Revisión de redes sociales: ¿Te negarán en automático la visa?

La revisión de redes sociales, forma parte del proceso de evaluación y no significa que toda persona sometida ese procedimiento vaya a recibir una negativa.

La medida, sin embargo, abre un nuevo debate acerca de la privacidad, libertad de expresión y alcance de vigilancia digital durante los procesos migratorios.

Para quienes tengan previsto viajar a Estados Unidos, conocer qué información pública mantienen en Internet, se vuelve cada vez más relevante; ¿hasta doónde debería llegar la revisión de redes sociales de una persona para decidir si puede entrar o no a otro país? Comenta en nuestra redes sociales.

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