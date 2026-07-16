Irán activa su sistema de defensa aérea tras nuevos ataques de EUA

Irán informó que activó su sistema de defensa aérea luego de que Estados Unidos lanzara una nueva ronda de ataques contra objetivos militares en distintos puntos de la nación “persa”.

Esta escalada surge en medio del conflicto en Medio Oriente que mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una escalada mayor, además de una expansión regional.

Irán activa sistemas de defensa ante nuevos ataques de Estados Unidos

Conforme a medios estatales de Irán, los sistemas antiaéreos fueron activados en sectores del este y oeste de la Teherán para responder a la presencia de aeronaves de reconocimiento, además de a los bombardeos registrados durante la pasada noche.

También se reportaron explosiones en provincias como Semnan, Markazi y Lorestán, además de ataques en la zona portuaria de Bandar Abbas, un punto estratégico cercano al estrecho de Ormuz.

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Bombardeo estadounidense dirigido a Behbahan, en la provincia iraní de Juzestán. pic.twitter.com/IvMUwBrLvy — Señor del caos visual ☭ 🇨🇱 (@adictoapple) July 16, 2026





Estados Unidos lanza ronda de ataques contra Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que realizó ataques con armamento de precisión contra centros de mandos, sistemas de defensa aérea y infraestructura de misiles, drones e instalaciones de vigilancia costera de Irán.

Todo con el objetivo de reducir la capacidad militar irani, por amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz. Medios estadounidenses señalaron que el presidente Donald Trump analiza nuevas opciones militares, mientras continúa el intercambio de ataques entre ambos países.

ESTADOS UNIDOS DESATA NUEVA OLA DE BOMBARDEOS CONTRA IRÁN



· Washington amplió sus ataques sobre objetivos militares iraníes; el CENTCOM confirmó bombardeos contra centros de mando, defensas costeras y la estratégica isla Gran Tunb



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La Guardia Revolucionaria Iraní ataca a fuerzas estadounidenses en Bahréin

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI)atacó a las fuerzas estadounidenses en Bahréin y a dos petroleros en el estrecho de Ormuz, según informaron los medios estatales.

“La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacó con sus misiles y drones varios depósitos de apoyo de armas, un centro de comunicaciones por satélite y edificios de alojamiento para las fuerzas estadounidenses en la base de Juffair en Bahréin”, se pudo leer en un comunicado.

⚡️BREAKING: Iran's Armed Forces announces that Entire Regional Infrastructure will be Destroyed if US strikes Iran's Infrastructure pic.twitter.com/Cv6qK4Nk1N — Iran Observer (@IranObserver0) July 16, 2026

La Guardia Revolucionaria también informó que dos petroleros “infractores” fueron alcanzados e inmovilizados en el estrecho luego de que ignoraran una serie de advertencias, además de que apagaron sus sistemas de navegación, pero no se reveló los nombres de los buques.

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