El cohete más poderoso del mundo aborta misión cuando estaba en el último segundo del despegue

SpaceX canceló el lanzamiento de Starship, el cohete más grande y potente jamás construido, cuando estaba a menos de un segundo antes de su despegue durante su prueba de vuelo número 13, realizada este jueves 16 de julio desde Starbase, Texas.

¡A menos de un segundo del despegue! Starship aborta su misión y sorprende al mundo Fracasa el despegue de Starship: el cohete más poderoso del mundo detiene su lanzamiento en el último instante (Steve Nesius/REUTERS)

El gigantesco vehículo espacial tenía previsto despegar a las 18:45 horas (tiempo este de Estados Unidos), sin embargo, cuando parecía que todo estaba listo, los motores se encendieron previamente, pero se apagaron de inmediato, activando un sistema automático de seguridad que impidió el lanzamiento.

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Abort!!!!

Scrub for today because the deluge was triggered, that is something they can't reset quickly enough. pic.twitter.com/DwmKF0HkXN — Scott Manley (@DJSnM) July 16, 2026

¿Por qué se canceló el lanzamiento del Starship de SpaceX?

Durante la transmisión oficial, el portavoz de SpaceX, Dan Hout, confirmó que la misión no continuaría y explicó que los equipos comenzarían en una revisión para identificar la causa del incidente.

Minutos después, el mismo Elon Musk aclaró en su cuenta de X que: “algunos de los motores no arrancaron, lo que provocó un aborto automático de lanzamiento”.

El empresario añadió que el próximo intento podría realizarse en unos días, siempre que las inspecciones técnicas determinen que el sistema está listo para volar,

Some of the engines didn’t start, triggering an automatic launch abort.



Now offloading propellant.



Next launch attempt hopefully in a few days. — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2026

¿Qué significa este nuevo retraso en lanzamiento de cohete de SpaceX?

Aunque el aborto de la misión ocurrió cuando la cuenta regresiva estaba prácticamente concluida, especialistas destacan que el sistema de seguridad funcionó como estaba diseñado.

En este tipo de misiones, detener un lanzamiento ante cualquier anomalía, es una medida clave para proteger tanto al vehículo como la infraestructura terrestre.

Starship es la pieza central del programa espacial de SpaceX y está llamado a desempeñar un papel fundamental en futuras misiones hacia la Luna y Marte, además de ser un vehículo seleccionado por la NASA para transportar astronautas durante el programa Artemis.

Cada prueba aporta información valiosa para perfeccionar el sistema, incluso cuando el despliegue no llega a concretarse. Con una nueva oportunidad prevista para los próximos días, la atención del mundo volverá a centrarse en Texas.

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