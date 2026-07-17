Guerra vuelve a escalar: EUA lanza nueva ronda de ataques contra Irán por séptimo día consecutivo

Las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo este viernes una ofensiva contra el régimen islámico de Irán, la séptima consecutiva, indicó el Comando Central (Centcom).

“Los ataques están diseñados para continuar degradando las capacidades militares iraníes bajo la dirección del comandante en jefe”, el presidente Donald Trump, escribió el organismo militar en la red social X.

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Aunque el Centcom no detalló ahora los objetivos de sus últimos ataques, horas antes reportó haber destruido una torre de vigilancia que las fuerzas iraníes usaban para atacar a los buques comerciales en el estrecho de Ormuz, lo que permitirá “proteger” la navegación en la zona.

CENTCOM launched a round of strikes against Iran at 3 p.m. ET today for the seventh consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iranian military capabilities at the Commander in Chief's direction. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Irán entrará en “una fase de ofensiva total” si los ataques estadounidenses continúan más allá de “dos o tres días”, advirtió este viernes Mohsen Rezai, asesor militar del guía supremo iraní, citado por la televisión estatal. “Irán ya no se limitará a responder y ninguna frontera estará a salvo”, amenazó.

Las agresiones reflejan la escalada del conflicto desde que el presidente Donald Trump anunció la semana pasada la cancelación del memorando de entendimiento que había firmado el 18 de junio, tras los persistentes ataques de la República Islámica contra buques que navegaban por el estrecho de Ormuz.

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