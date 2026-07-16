Trump acusa a China de interferir en elecciones de EUA; desclasifica documentos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la integridad electoral de su país, a pocos meses de las elecciones de medio mandato, y acusó a China de interferencias desde 2020.

“No hay ningún país del tercer mundo que tenga unas elecciones como las que tenemos nosotros”, declaró desde la Casa Blanca el presidente, quien nunca ha reconocido su derrota frente a Joe Biden en las elecciones de 2020.

El mandatario pronunció su mensaje para presionar al Senado a aprobar la reforma electoral, bautizada como ‘Save America’, antes de que se celebren los comicios legislativos del 3 de noviembre, en los que estará en juego la mayoría republicana del Congreso.

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¿En qué consiste la reforma electoral ‘Save America’?

El proyecto busca endurecer los requisitos para el registro y la votación en elecciones federales, al exigir pruebas de ciudadanía y documentos de identidad con fotografía, una medida que, según los demócratas, dificultaría el acceso al voto de los sectores más desfavorecidos.

El republicano aseguró disponer de documentos que demostrarían que, desde 2020, se produjo “la mayor vulneración de datos electorales de la historia”, lo que habría permitido a China “obtener de manera ilícita” los registros de 220 millones de votantes estadounidenses.

Presidente Trump: Documentos recientemente desclasificados revelan que, durante varios años a partir del ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se considera la mayor filtración de datos electorales de la historia, resultando en la adquisición… — USA en Español (@USAenEspanol) July 17, 2026

Trump afirmó que Pekín no quería que ganara aquellas elecciones y acusó a la comunidad de inteligencia estadounidense de haberle ocultado esa información durante su primer mandato (2017-2021).

Los documentos divulgados por la Casa Blanca, sin embargo, no muestran que las elecciones de 2020 fueran manipuladas ni que se alterara el resultado electoral.

El republicano aseguró que el objetivo de su anuncio “no es debilitar la confianza en las elecciones” sino corregir sus “vulnerabilidades”.

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