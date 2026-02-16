La alerta sísmica de celulares tendrá estos cambios previo al simulacro en CDMX y Edomex

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció ajustes al sistema de alerta sísmica en teléfonos celulares, justo antes del simulacro regional programado para este miércoles 18 de febrero. El objetivo es muy simple: mejorar la claridad y respuesta del sistema de alerta ante temblores, sin "asustar de más" a la población.

Tendremos simulacro de sismo en la CDMX y el Edomex

El simulacro regional se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas, en el que participarán exclusivamente habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México. En este ejercicio sonarán en 13 900 altavoces instalados en la zona metropolitana y se activará el alertamiento vía telefonía celular.

Autoridades detallaron que el simulacro busca evaluar protocolos de reacción, coordinación institucional y tiempos de respuesta ante un sismo hipotético, reforzando así la cultura de la prevención.

Los cambios que tendrá la alerta sísmica este 2026

Previo al simulacro, se trabaja en modificar el mensaje y el volumen de la alerta que se recibe en los teléfonos inteligentes, luego de que usuarios expresaran inquietudes sobre el tono y la claridad del aviso.

El mensaje que actualmente aparece como “Alerta Presidencial” será sustituido por uno más directo. Podría ser “¡Alerta, sismo!”, aunque todavía no se ha definido. El objtivo es evitar confusiones entre la población y facilitar una identificación más rápida del aviso.

El cambio más importante es que se reducirá el nivel de volumen del tono que se emite en los dispositivos. Sí, desde que comenzó a implementarse dicha alerta, miles de usuarios se han quejado del volumen excesivo en sus celulares al momento de recibir la alerta, provocando enormes sustos en algunos.

Se registra microsismo en Coyoacán, tras simulacro en CDMX

