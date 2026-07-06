Antes de la reunión de la OTAN, más de 10 personas murieron tras nuevo ataque de Rusia a Ucrania

A horas de que inicie una nueva cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Rusia lanzó un ataque masivo contra Kiev, Ucrania, durante la madrugada de este lunes 6 de julio.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció que Rusia lanzó contra Ucrania 68 misiles y 351 drones de ataque, los cuales dañaron más de 10 ubicaciones en Kiev, incluido edificaciones residenciales.

Las autoridades ucranianas informaron que se rescataron a 64 personas, incluidos dos niños; sin embargo, se estima que murieron más de 10 personas.

Цієї ночі Київ був під масованим російським ударом. Росія випустила 68 ракет і ще 351 ударний дрон. Зараз триває ліквідація наслідків. Пошкодження зафіксовані більш ніж на 10 локаціях міста, зокрема в житлових будинках. На місцях працюють усі необхідні служби, які роблять… pic.twitter.com/cf2vZzOZy2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

“Hasta ahora se sabe que, lamentablemente, a causa de este ataque murieron 11 personas. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos. Además, unas 60 personas resultaron heridas”, redactó el presidente ucraniano en X.

Ucrania pide reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad

Paralelamente, el Gobierno de Ucrania pidió una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras el segundo ataque masivo ruso en menos de una semana.

“Tras el segundo ataque masivo con misiles y drones perpetrado por Rusia en tan sólo unos días, Ucrania solicita una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU”, mencionó el ministro de Exteriores, Andri Sibiga.

Asimismo, recriminó a la comunidad internacional que sólo se han dado respuestas tardías o débiles a favor de Ucrania, mientras que Rusia sigue atacando y aumenta la ofensiva.

Decretan día de luto en Ucrania

Asimismo, autoridades de la capital Kiev declararon el martes 7 de julio como día de luto, esto en recuerdo a las víctimas mortales y heridos que dejaron los ataques rusos en las últimas horas.

¿Cuándo será la reunión de la OTAN?

La 36º Cumbre de la OTAN se celebrará en Ankara, Turquía, los días 7 y 8 de julio, ahí se espera una reunión de Zelenski con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.