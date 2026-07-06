A oscuras: Cuba sufre nuevo apagón eléctrico total hoy lunes 6 de julio

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció que la isla viva una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional hoy lunes 6 de julio; sin embargo, se desconocen las causas ya que siguen investigando.

“Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas. Se continuará informando al respecto”, fue el mensaje que enviaron en redes sociales.

Frente al comunicado oficial, medios locales como CiberCuba reportaron que la propia empresa estatal destacó que no se registraron fallas en unidades térmicas, por lo que se desconoce a ciencia cierta el origen de este nuevo apagón.

🔴 #AHORA || Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas.



Se continuará informando al respecto. pic.twitter.com/F7ksTBTakO — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) July 6, 2026

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Suman 7 apagones en Cuba en 18 meses

Con este nuevo apagón total, ya suman siete en la isla en menos de 18 meses, siendo el peor momento del país en el tema energético.

La desconexión de este lunes se dio tras 24 horas de problemas en el servicio eléctrico en todas las provincias de Cuba, esto debido a:

Averías

Unidades 6 y 8 de la Termoeléctrica Máximo Gómez , en la Zona Especial del Mariel

, en la Zona Especial del Mariel Unidad 1 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna , en Santa Cruz

, en Santa Cruz Unidad de la Termoeléctrica Antonio Guiteras , en Matanzas

, en Matanzas Unidad 6 de la Termoeléctrica Diez de Octubre , en Nuevitas

, en Nuevitas Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton

Unidades de mantenimiento

Unidad 5 de la Termoeléctrica Máximo Gómez , en la Zona Especial del Mariel

, en la Zona Especial del Mariel Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna , en Santa Cruz

, en Santa Cruz Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo , en Renté

, en Renté Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas

Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico.

Ya comenzaron a activarse los protocolos para la recuperación. — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) July 6, 2026

Ante este panorama, el Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó que se activaron los protocolos de recuperación; no obstante, sigue sin conocerse las causas.

Crece la crisis energética en Cuba

La crisis energética no es nueva en la isla, aunque en los últimos meses ha incrementado. Se remota a mediados de 2024.

El régimen cubano culpa al bloqueo petrolero de Estados Unidos; sin embargo, especialistas aseguran que es algo más profundo y se debe a una infraestructura obsoleta, falta de inversión y alta dependencia a combustibles fósiles.

El problema es que no afecta a las cúpulas cubanas, sino que daña directamente la calidad de vida de los ciudadanos de la isla, quienes tienen que frenar sus actividades ante la falta del suministro.

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