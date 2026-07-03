Tragedia en Venezuela: Suman 2 mil 595 muertos por terremotos consecutivos

El número de fallecidos por los dos terremotos consecutivos ocurridos hace más de una semana en la zona norte de Venezuela, asciende a 2 mil 595, anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La mandataria, que compareció junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró que hay un total de 6 mil 462 personas rescatadas, aunque no ofreció cifras sobre personas desaparecidas.

La presidenta interina negó que su gobierno reaccionara con lentitud ante la destrucción, tras días de críticas generalizadas a la respuesta oficial.

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Fue una tragedia natural de una magnitud que jamás imaginamos, aunque sabíamos que un sismo podía ocurrir en nuestro país — declaró Rodríguez en conferencia de prensa.

“No esperamos uno, dos ni tres días. Actuamos de inmediato”, aseveró.

El gobierno interino evita referirse a desaparecidos en sus balances oficiales, aunque indicó esta semana que el día de los sismos había unos 30 mil ciudadanos en La Guaira, de los cuales más de 6 mil fueron rescatados y más de 13 mil salieron por sus propios medios o ayudados por familiares y amigos. Del resto, nada se sabe.

📍 LA GUAIRA | Así luce una distribución de alimentos en plena zona devastada por los terremotos. Espacios seguros, respetuosos. Alimentos que llegan cuando hace falta. Gracias a quienes están haciendo posible todo este trabajo, que apenas comienza ❤️‍🩹#HoyMasQueNuncaPorVenezuela pic.twitter.com/WGmZ6bqxY1 — WFP Venezuela 🇻🇪 (Programa Mundial de Alimentos) (@WFP_Venezuela) July 1, 2026

Naciones Unidas calcula que son 50 mil, mientras las redes sociales permanecen inundadas de fotos de niños, ancianos y parejas, junto con sus nombres, descripción y un número de teléfono para recibir datos.

Rodríguez dijo que ordenó que cada cuerpo sea identificado. “Yo de entrada dije: nadie va a fosa común”, declaró. “Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)”, o por fotografía y “en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense”, aseguró.

¿Venezuela cuenta con un buen sistema de salud para atender a los damnificados?

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que es probable que medida que las labores de búsqueda y rescate de víctimas de los terremotos en Venezuela dan paso a las tareas de recuperación “el número total de fallecidos aumente de forma considerable”.

La OMS reconoció que el impacto del desastre natural en los servicios de salud y el personal sanitario se amplió debido a “años de falta de inversión y crisis financiera”, que entre otras cosas provocó que decenas de miles de trabajadores de la salud abandonaran Venezuela para trabajar en otros países.

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