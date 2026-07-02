¡Héroes sin capa! Binomios de México rescatan a “Sarita”, perrita atrapada tras terremotos en Venezuela

En medio de la tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela, una historia de esperanza conmueve a rescatistas y habitantes de la zona afectada. Integrantes del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, conformado por personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, lograron rescatar con vida a “Sarita”, una perrita que permanecía atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado.

El emotivo rescate ocurrió en el municipio de Vargas, estado La Guaira, justo en donde las labores de búsqueda y rescate continúan para localizar a personas desaparecidas tras el desastre.

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Binomios de México: ¿Cómo localizaron a la perrita “Sarita”?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades mexicanas, los rescatistas efectuaban recorridos para localizar sobrevivientes cuando un hombre se acercó para pedir ayuda.

El ciudadano les explicó que, mientras buscaba a su hija, quien presuntamente quedó atrapada tras el derrumbe de un inmueble, escuchó ruidos provenientes de entre los escombros.

Personal del Ejército Mexicano rescata a la perrita “Sarita”, entre los escombros en Venezuela Milagro entre los escombros: perrita es rescatada con vida por binomios mexicanos y da esperanza a su dueño.

Ante el reporte, elementos de la Guardia Nacional acudieron de inmediato al lugar acompañados por un binomio canino, integrado por la Tonantzin Arroyo Sarmiento y la perra rescatista “Kai”, especializada en búsqueda y localización.

Gracias al trabajo del binomio, fue posible detectar la ubicación de una perrita que permanecía con vida bajo los restos de la construcción.

Después de confirmar la ubicación del animal, el personal de rescate inició maniobras de corte y remoción de escombros para llegar hasta ella.

Finalmente, el Sargento Julio César Castro Díaz logró extraer con éxito a la perrita, que sobrevivió al derrumbe pese a haber permanecido atrapada durante horas. Aunque su nombre es “Sara”, los rescatistas comenzaron a llamarla cariñosamente “Sarita”.

La escena más emotiva llegó cuando la perrita fue entregada a su propietario, quien entre lágrimas, el hombre agradeció el esfuerzo de los rescatistas y aseguró que encontrar con vida a su mascota renovó su esperanza de hallar también a su hija, quien continúa desaparecida.

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