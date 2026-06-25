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Suman 188 muertos y más de mil 500 heridos tras terremotos en Venezuela
/Internacional/Video

La Guaira, la zona más afectada de Venezuela por los dos terremotos catastróficos

Imágenes de AIL VENEVISION muestran cómo la ciudad venezolana La Guaira fue la región más afectada tras los terremotos registrados

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Por: Adriana Pacheco