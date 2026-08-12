Chequia confirma petición para extraditar a EUA a integrantes del CJNG

El ministro de Justicia de Chequia, Jeroným Tejc, confirmó que Estados Unidos pidió la extradición de cuatro ciudadanos mexicanos que presuntamente eran integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de ellos ya se encuentran en Florida declarando ante las autoridades estadunidenses.

A través de una entrevista al medio Novinky.cz, el funcionario checo reafirmó que la detención de Edgar Alejandro López, Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López El Bado y José Miguel Alvarado se llevó a cabo el pasado mes de junio.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc potvrdil, že Spojené státy požádaly o vydání čtyř zadržených Mexičanů stíhaných kvůli drogám a terorismu. Dva s vydáním souhlasili, dva jsou v Česku ve vazbě. pic.twitter.com/F8TCDbGTky — ČT24 (@CT24zive) August 12, 2026

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Sin embargo, como se mencionó, López Velasco y Alvarado Morales ya fueron extraditados a Florida, EUA, y ya se presentaron a la audiencia inicial.

“(...) ambos extraditados aceptaron la extradición la semana pasada, por lo que podrían ser entregados a Estados Unidos mediante un procedimiento simplificado sin necesidad de un veredicto judicial. El tribunal decidirá sobre los dos restantes; el procedimiento de extradición suele durar varios meses”, explicó el funcionario.

Fue detenido un ahijado de Audias Flores Silva, “El Jardinero”

Según algunos integrantes de la prensa en Chequia y Estados Unidos, entre los detenidos está Edgar Alejandro, un presunto ahijado de Audias Flores Silva, El Jardinero, quien fue arrestado el pasado mes de abril por elementos de las fuerzas policiacas y era uno de los máximos líderes del cártel tras el abatimiento de El Mencho.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado este parentesco en particular; sin embargo, en el comunicado del Departamento de Estado se mencionó que éste era “un representante de un miembro de alto rango del CJNG”.

¿Por qué detuvieron a integrantes del CJNG en Chequia?

Autoridades de EUA y Chequia detallaron que la detención se dio tras una negociación del grupo criminal mexicano para comprar armas y artefactos explosivos en el país europeo. El pago se iba a realizar con fentanilo y metanfetaminas.

Entre las armas se incluían “diferentes tipos de ametralladoras europeas, lanzagranadas, morteros y municiones”.

Ante todo esto, los cuatro ciudadanos mexicanos son acusados de narcoterrorismo, importación de drogas y tráfico de armas de fuego, por lo que podrían enfrentar cadena perpetua si son declarados culpables.

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