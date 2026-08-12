Colombia decreta 3 días de duelo nacional tras el mayor terremoto del siglo XXI en el país

El Gobierno de Colombia decretó tres días de duelo nacional tras el terremoto de 7.4 de magnitud que azotó al país la mañana del pasado 10 de agosto, cuyo epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, y fue catalogado como “el mayor sismo durante el siglo XXI”.

Por medio de un comunicado oficial, el Ministerio del Interior informó que estos días serán “en memoria de las personas que perdieron la vida”, de acuerdo al Decreto 1172 de 2026.

“En honor a la personas fallecidas, durante los tres días de duelo nacional, el Pabellón Nacional será izado a media asta en todos los edificios públicos del país, así como en las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior”, se pudo leer este miércoles 12 de agosto.

🇨🇴Gobierno decreta tres días de duelo nacional en Colombia por las víctimas del sismo de magnitud 7,4.



🕊️ Colombia acompaña a las familias afectadas en este momento de dolor.



No están solos!



Comunicado completo 👇🏻 pic.twitter.com/geLbu2BSqD — MinInterior Colombia (@MinInterior) August 12, 2026

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Se eleva el número de muertos tras sismo en Colombia

En su último reporte, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales reportó 188 personas fallecidas tras el movimiento telúrico que azotó a varias ciudades colombianas; sin embargo, la agencia Reuters destacó que ya suman, al menos, 250 personas muertas. Estas cifras se concentran principalmente en Pereira y Cali.

Además, aunque son cifras preliminares, se estiman que hay dos mil 595 personas heridas, así como 243 estructuras colapsas sólo en las principales ciudades de Colombia.

México envía ayuda humanitaria a Colombia

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que a las 07:11 y 07:40 (tiempo del centro del país) partieron 19 elementos de las Fuerzas Armadas en dos aviones con destino a Pereira, Colombia, para ayudar tras el movimiento telúrico.

Trasladan 58.5 toneladas de ayuda humanitaria, repartidas en dos mil 562 despensas con alimentos no perecederos, los cuales se repartirán en la nación sudamericana entre los días 12, 13 y 14 de agosto.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional adelantó que mantiene en alerta al agrupamiento Ayuda Humanitaria Cali, con 255 militares y 20 binomios caninos para ser desplegados en Colombia, en caso de ser necesario.

“Se mantiene en reserva en el Centro Estratégico Militar de Acopio agua embotellada, medicamentos, herramientas y mochilas de primeros auxilios, entre otros artículos”, así finalizó el comunicado.

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