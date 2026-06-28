Esperanza en medio de la tragedia: México rescata a niño de entre los escombros en Venezuela

La esperanza emerge en medio de la tragedia en Venezuela luego de los terremotos que hicieron colapsar cientos de edificios. Y es que a dos días de llegar para prestar ayuda, el Ejército Mexicano sacó con vida de entre los escombros a un niño de 11 años.

El rescate del menor ocurrió el 27 de junio en la región de Caraballeda, en el estado de La Guaira, considerada la zona más afectada tras los terremotos. Sin embargo las imágenes apenas fueron difundidas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue el rescate del niño por parte del Ejército Mexicano?

En el video difundido se puede observar cómo el niño está visiblemente asustado y los elementos del Ejército Mexicano lo sujetan en una camilla para evitar que se lastime durante la extracción.

A través de sus redes sociales, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, mostró el momento exacto en que el pequeño es sacado de la zona del derrumbe y llevado para que reciba atención médica.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

¿En dónde brinda ayuda el Ejército Mexicano?

El pasado 26 de junio, la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano (con binomios caninos) llegaron a Venezuela, para brindar ayuda humanitaria en las zonas más afectadas.

Las tres autoridades conformaron el agrupamiento “Yumare”, para organizar células de búsqueda y rescate, en la localidad de Caraballeda, en La Guaira.

Hasta el momento, han logrado recuperar 20 cuerpos de entre los escombros y proporcionar 200 consultas médicas en el área afectada.

¡México se solidariza con Venezuela en estos momentos difíciles!



Integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, desplegados en Ayuda Humanitaria en Venezuela, conformaron el agrupamiento “Yumare”, el cual se encuentra realizando diversas actividades en… pic.twitter.com/3d2WpTKnGL — @Defensamx (@Defensamx1) June 27, 2026

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.