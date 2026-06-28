Esperanza en medio de la tragedia: México rescata a niño de entre los escombros en Venezuela

La esperanza emerge en medio de la tragedia en Venezuela luego de los terremotos que hicieron colapsar cientos de edificios. Y es que a dos días de llegar para prestar ayuda, el Ejército Mexicano sacó con vida de entre los escombros a un niño de 11 años.
El rescate del menor ocurrió el 27 de junio en la región de Caraballeda, en el estado de La Guaira, considerada la zona más afectada tras los terremotos. Sin embargo las imágenes apenas fueron difundidas.
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¿Cómo fue el rescate del niño por parte del Ejército Mexicano?
En el video difundido se puede observar cómo el niño está visiblemente asustado y los elementos del Ejército Mexicano lo sujetan en una camilla para evitar que se lastime durante la extracción.
A través de sus redes sociales, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, mostró el momento exacto en que el pequeño es sacado de la zona del derrumbe y llevado para que reciba atención médica.
¿En dónde brinda ayuda el Ejército Mexicano?
El pasado 26 de junio, la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano (con binomios caninos) llegaron a Venezuela, para brindar ayuda humanitaria en las zonas más afectadas.
Las tres autoridades conformaron el agrupamiento “Yumare”, para organizar células de búsqueda y rescate, en la localidad de Caraballeda, en La Guaira.
Hasta el momento, han logrado recuperar 20 cuerpos de entre los escombros y proporcionar 200 consultas médicas en el área afectada.
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