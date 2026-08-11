ICE implementará técnica de guantes para electrocutar y someter a migrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) analiza adquirir miles de guantes capaces de emitir descargas eléctricas para controlar a personas que opongan resistencia durante sus operativos.

De acuerdo con un aviso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia contempla destinar hasta 20 millones de dólares para comprar los llamados G.L.O.V.E., dispositivos fabricados por la empresa Compliant Technologies LLC, con sede en Kentucky.

Los guantes funcionan como un equipo convencional de guantes de patrulla, pero cuentan con un interruptor que activa una descarga de bajo voltaje al entrar en contacto directo con la piel. La compañía asegura que están diseñados para generar dolor momentáneo y ayudar a los agentes a controlar rápidamente una situación.

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La posible adquisición ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos civiles, especialmente por las críticas que ICE ha recibido por el uso de la fuerza durante las actuales redadas migrantes.

El fabricante señala que los dispositivos no deben utilizarse como castigo contra personas que únicamente sean consideradas beligerantes, además de desaconsejar su uso contra niños, embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Según el aviso, la convocatoria para un contrato sin licitación podría publicarse a partir del viernes y los equipos tendrían que estar disponibles para los agentes a más tardar en marzo.

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