¡Milagro en Venezuela! Hombre encuentra a su esposa, su hijo de 4 años y otros familiares tras 26 horas bajo escombros |VIDEO

En medio de la devastación provocada por los terremotos en Venezuela, una historia de supervivencia le da esperanza a miles de personas. José Alberto Gallipoli Lameda logró reencontrarse con vida con su esposa, su hijo de cuatro años y otros integrantes de su familia, quienes permanecieron 26 horas atrapados bajo los escombros de un edificio derrumbado tras los fuertes sismos que sacudieron el

El insólito rescate ocurrió el 25 de junio, justo cuando equipos de emergencia lograron acceder a un pequeño espacio de supervivencia que se formó entre los restos de la estructura colapsada; ese reducido hueco permitió que las víctimas resistieran durante más de un día hasta ser localizadas y extraídas con vida por los rescatistas.

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Rescate en Venezuela: ¿Cómo sobrevivió la familia durante más de 26 horas?

Los sobrevivientes permanecieron protegidos en un espacio que evitó que fueran aplastados por completo tras el derrumbe del edificio; este tipo de cavidades, conocidas por especialistas como “vacíos de supervivencia”, pueden aumentar las posibilidades de vida mientras avanzan las labores de rescate.

Tras el emotivo reencuentro, José Alberto Gallipoli agradeció públicamente el trabajo de los rescatistas, quienes continúan removiendo toneladas de concreto con la esperanza de encontrar más personas con vida.

Jose Alberto Gallipoli Lameda expressed gratitude on Friday, June 26, after his family was rescued from earthquake rubble in Venezuela. They were found alive nearly 26 hours after twin quakes struck.



Video from his son, Jofram, showed himself, his wife, and their four-year-old… pic.twitter.com/2GPq27ueM0 — CGTN Europe (@CGTNEurope) June 27, 2026

¿Qué se sabe de los terremotos que azotaron a Venezuela?

Los devastadores sismos en Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5, considerados entre los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés). El desastre provocó el derrumbe de numerosos edificios en Caracas y otras localidades del norte del país.

Las autoridades mantienen el estado de emergencia, mientras brigadas nacionales e internacionales continúan las operaciones de búsqueda. El número de víctimas mortales y desaparecidos ha seguido aumentando conforme avanzan las labores de rescate.

¿Por qué esta historia se convirtió en un símbolo de esperanza?

Los expertos en rescate explican que las primeras 72 horas después de un terremoto son cruciales para localizar sobrevivientes, aunque las probabilidades disminuyen con el paso del tiempo.

Por ello, el rescate de la familia Gallipoli se ha convertido en uno de los momentos más emotivos de esta tragedia y demuestra que la búsqueda no debe detenerse mientras exista la posibilidad de encontrar personas con vida.

En medio de una catástrofe que ha dejado miles de afectados, esta historia recuerda que la esperanza puede surgir incluso entre las ruinas.

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