Sube la cifra de muertos por terremoto en Colombia; más de 1,100 viviendas quedaron destruidas

A poco más de 24 horas del terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, ocurrido el pasado 10 de agosto, el número de víctimas mortales continúa aumentando.

El reporte más reciente sitúa en 240 el número de personas fallecidas, mientras que más de 2 mil han resultaron heridas; también continúan las labores para localizar a personas desaparecidas.

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¿Cuál es la zona más afectada por el terremoto en Colombia?

Las zonas más afectadas se encuentran principalmente en el occidente del país, con daños importantes en ciudades como Cali y Pereira, además de afectaciones en otras regiones cercanas al epicentro.

En Cali, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella informó que hay 188 personas desaparecidas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para localizar a posibles sobrevivientes.

Las autoridades todavía realizan un proceso de evaluación de daños, por lo que el número de víctimas podría cambiar conforme avancen las labores de rescate y se tenga acceso a las zonas más afectadas.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto de Colombia?

El epicentro del sismo de magnitud 7.4 se ubicó en la zona de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el occidente de Colombia.

Aunque el movimiento tuvo su origen en esta región, fue percibido en distintas partes del país y provocó daños en edificios, viviendas y otras instalaciones.

Las labores de emergencia se han complicado en algunas comunidades debido a los daños en infraestructura y a problemas con servicios básicos y comunicaciones.

Cali y Pereira, entre las ciudades más afectadas por el sismo

Entre las zonas que han concentrado buena parte de la atención se encuentran Cali y Pereira.

En Cali se reportaron personas fallecidas, desaparecidas y edificios afectados, mientras los equipos de rescate trabajan para localizar a quienes podrían encontrarse atrapados.

El presidente, Abelardo de la Espriella, reportó que en todo el país hubo más de 1,100 viviendas quedaron totalmente destruidas y otras 8.300 sufrieron daños.

Pereira también registra daños importantes y se mantiene como uno de los principales puntos de atención para las autoridades y los equipos de emergencia.

La situación ha obligado a las autoridades locales a implementar medidas especiales para facilitar las labores de rescate y mantener la seguridad en las zonas afectadas.

¿Cuántas réplicas ha tenido el terremoto en Colombia?

Después del movimiento principal comenzaron a registrarse réplicas en diferentes puntos cercanos al epicentro.

Los reportes conocidos hasta este martes señalan que se han registrado más de un centenar de movimientos posteriores, aunque la cifra puede continuar aumentando mientras se mantiene activa la actividad sísmica.

Las autoridades han pedido a la población mantenerse atenta a la información oficial y evitar ingresar a edificios que presenten daños estructurales.

México prepara ayuda para Colombia tras el terremoto

El Gobierno mexicano informó que tiene preparado un operativo de ayuda humanitaria para Colombia, denominado “Agrupamiento Cali”, que contempla el traslado de 255 elementos, entre ellos personal médico, rescatistas y binomios caninos especializados en labores de búsqueda.

El equipo también cuenta con medicamentos, alimentos, herramientas, generadores y otros suministros necesarios para atender una emergencia de esta magnitud.

Sin embargo, México todavía se encuentra a la espera de que el Gobierno de Colombia realice la solicitud formal para concretar el despliegue del operativo.

¿Hay mexicanos afectados por el terremoto en Colombia?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que 213 mexicanos han solicitado apoyo o asistencia consular después del terremoto que sacudió Colombia.

La Embajada de México en Colombia recibió 120 llamadas a través de su teléfono de emergencia y mantiene comunicación con los connacionales que requieren orientación para salir del país.

Entre los casos atendidos se encuentra un equipo infantil de futbol de Tijuana, cuyo traslado y retorno seguro a México es coordinado por las autoridades diplomáticas.

La SRE también gestiona alternativas de salida con aerolíneas y la reubicación de personas que se encontraban en hoteles que sufrieron daños estructurales.

Hasta el momento, no se han reportado mexicanos fallecidos por el terremoto, de acuerdo con la información de la Cancillería.

¿Cómo ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia?

Si desde México quieres apoyar a las personas afectadas por el terremoto en Colombia, lo más importante es hacerlo mediante organizaciones reconocidas y con mecanismos oficiales de donación.

Una opción es la Cruz Roja Colombiana, que cuenta con canales institucionales para recibir aportaciones destinadas a sus labores humanitarias.

Antes de realizar cualquier depósito o transferencia, verifica que la página sea realmente la oficial de la organización y evita entregar dinero a cuentas difundidas en redes sociales sin respaldo.

La emergencia continúa y las autoridades colombianas mantienen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas.

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