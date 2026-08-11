Luego de concluir su mandato presidencial, el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió al Senado de su país permiso para abandonar territorio colombiano durante un año.

Fue este lunes 10 de agosto cuando Gustavo Petro solicitó este permiso ante la Mesa Directiva del Senado, petición que coincide con la toma de posesión por parte de Abelardo de la Espriella y mientras el país enfrenta una crisis por el terremoto de 7.4 que ha dejado cientos de muertos.

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Petro pide permiso para salir por un año

En un documento dirigido al Congreso colombiano, Petro solicitó salir de Colombia durante un año, petición que pide “sea sometida a consideración y votación de la Honorable Plenaria del Senado de la República”.

“En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país”, solicita el exjefe de Estado.

Gustavo Petro asegura que dicha autorización tiene como objetivo “atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico”, esto durante el año posterior a su mandato.

Hasta la publicación de esta nota, el Congreso colombiano no ha dado una respuesta sobre cuándo se discutirá la solicitud de Gustavo Petro ni si hay alguna objeción.

. @petrogustavo De llegar a requerirlo la justicia colombiana por sus presuntos actos de corrupción, ¿se compromete usted a regresar al país? https://t.co/aTzDQJ8NkY — Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 11, 2026

¿Por qué los expresidentes deben pedir permiso para salir de Colombia?

Según los antecedentes, fue a inicios del siglo XX cuando se impuso esta reforma tras el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909), quien tuvo un estilo de gobernar fuertemente autoritario y centralizado.

Es por ello que tras ese periodo se hicieron reformas y se estableció que: “el presidente no podía abandonar el territorio nacional durante el ejercicio del cargo y durante el año siguiente de dejar el cargo sin autorización del Senado”.

Además, esas normativas redujeron el periodo presidencial de 6 a 4 años y prohibieron la reelección inmediata para evitar nuevos gobiernos autoritarios.

Críticas a Gustavo Petro tras petición

Las críticas contra el expresidente de Colombia por solicitar autorización para salir del país durante un año no se hicieron esperar, en medio de la crisis que viven por el devastador terremoto que sufrieron.

Las acusaciones están centradas en una presunta fuga, escándalos de corrupción durante su mandato y el elevado costo de sus misiones internacionales.

Y es que Petro se encuentra dentro de acusaciones mediáticas por presuntos desvíos y cobros irregulares de comisiones vinculadas a proyectos del gobierno saliente.

También, Gustavo Petro fue criticado por “decretar austeridad”; sin embargo, es señalado por ser uno de los mandatarios que más viajó al exterior y por invertir grandes cantidades de recursos estatales en viáticos y comitivas.

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