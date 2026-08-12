VIDEO: Así llegaron los Topos mexicanos a Colombia para ayudar tras devastador terremoto

Con el objetivo de apoyar a Colombia tras del terremoto de magnitud 7.4 que se sacudió al país, integrantes de la brigada mexicana Topos Azteca llegaron este miércoles a territorio colombiano para ponerse a disposición de las autoridades y colaborar con las labores de emergencia.

Imágenes difundidas a su llegada muestran a los rescatistas mexicanos con su característico uniforme en color naranja, además de su equipo especializado, preparados para participar en tareas de búsqueda y rescate en la zona afectadas.

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¿Quiénes son los topos mexicanos que llegaron a Colombia?

Los topos mexicanos que llegaron a Colombia forma parte del grupo Topos Azteca, una organización civil donde voluntarios mexicanos especializada en la atención de desastres. Su origen se encuentra en las labores de rescate efectuadas tras el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, y desde entonces han participado en emergencias dentro y fuera del país.

Durante las semanas recientes, integrantes de esta brigada participaron en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, después de los terremotos registrados en junio. Reportes de aquella misión señalan que trabajaron en estructuras colapsadas y que utilizaron equipo técnico, además de binomios caninos.

Topos Azteca listo para comenzar con labores de búsqueda y rescate tras terrenmoto en Colombia

La llegada a Colombia de los Topos mexicanos no significa necesariamente que ya estén interviniendo en estructuras colapsadas; reportes publicados durante la mañana de hoy miércoles, señalan que la brigada se encontraba a la espera de la coordinación correspondiente para conocer dónde y cómo podrían incorporarse en las operaciones de rescate.

La situación es especialmente dedicada por los equipos locales continúan evaluando los daños y las necesidades de la emergencia. Para los rescatistas mexicanos, el objetivo es aportar su experiencia si las autoridades colombianas determinan que su intervención puede ayudar a localizar y salvar personas.

La presencia de los topos mexicanos vuelve a mostrar una de las fases más reconocidas de la solidaridad mexicana ante los grandes desastres en el mundo.

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