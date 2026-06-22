Un tiroteo ocurrido este lunes 22 de junio en el barrio judío de Montreal, dejó un saldo de al menos tres personas muertas, entre ellas un policía.

El ataque se registró en una zona de restaurantes “kosher” y supermercados, a la que acuden mayormente integrantes de la comunidad judía que vive en la ciudad de Montreal ubicada en la provincia de Quebec, Canadá.

⚠️ BREAKING: Video shows the gunman in Montreal reloading his weapon as he exchanges fire with police.



Two officers have been shot and the shooter has been killed, according to recent reports. pic.twitter.com/p9iJo5wtTD — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) June 22, 2026

¿Qué pasó en Montreal hoy 22 de junio?

Durante la tarde de este lunes 22 de junio, la policía de Montreal advirtió a la población sobre la presencia de una persona armada y peligrosa en el barrio Côte-des-Neiges.

Las autoridades no informaron aún el motivo del ataque; sin embargo, sí dieron a conocer que habían logrado abatir al hombre que inició el tiroteo.

Reportan un policía muerto en tiroteo en Montreal hoy

Lamentablemente, la policía de Montreal confirmó que durante el ataque armado resultaron heridas de muerte tres personas, el agresor, un civil y un policía.

“Con una inmensa tristeza confirmamos el fallecimiento de uno de nuestros policías en el ejercicio de sus funciones”, informó la Policía de Montreal en sus redes sociales.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer si existen otros implicados en el tiroteo; no obstante, insistieron a la población a evitar la zona y resguardarse en sus hogares.

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