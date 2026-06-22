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Tiroteo en Montreal deja varios muertos, entre ellos un policía

Autoridades reportan un tiroteo ocurrido este lunes 22 de junio en un barrio frecuentado por la comunidad judía en Canadá.

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2 minutos lectura
Escrito por: Tania Itzel Vargas

Un tiroteo ocurrido este lunes 22 de junio en el barrio judío de Montreal, dejó un saldo de al menos tres personas muertas, entre ellas un policía.

El ataque se registró en una zona de restaurantes “kosher” y supermercados, a la que acuden mayormente integrantes de la comunidad judía que vive en la ciudad de Montreal ubicada en la provincia de Quebec, Canadá.

¿Qué pasó en Montreal hoy 22 de junio?

Durante la tarde de este lunes 22 de junio, la policía de Montreal advirtió a la población sobre la presencia de una persona armada y peligrosa en el barrio Côte-des-Neiges.

Las autoridades no informaron aún el motivo del ataque; sin embargo, sí dieron a conocer que habían logrado abatir al hombre que inició el tiroteo.

Reportan un policía muerto en tiroteo en Montreal hoy

Lamentablemente, la policía de Montreal confirmó que durante el ataque armado resultaron heridas de muerte tres personas, el agresor, un civil y un policía.

“Con una inmensa tristeza confirmamos el fallecimiento de uno de nuestros policías en el ejercicio de sus funciones”, informó la Policía de Montreal en sus redes sociales.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer si existen otros implicados en el tiroteo; no obstante, insistieron a la población a evitar la zona y resguardarse en sus hogares.

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