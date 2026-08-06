Sequía en el Danubio dejó al descubierto buques de la Segunda Guerra Mundial

El río Danubio, el segundo más largo de Europa, se encuentra viviendo un histórico episodio de sequía y ha dejado al descubierto buques de la Segunda Guerra Mundial que se encontraban hundidos.

Entre la ola de calor que azota al continente europeo y los riesgos de cierre para las centrales eléctricas, los habitantes de la frontera entre Serbia y Rumania han podido observar cómo salió a flote un casco oxidado junto a un mástil roto, que probablemente era propiedad de la Alemania Nazi.

De acuerdo a los investigadores europeos, cerca de 200 barcos, algunos cargados con armadas, habrían sido hundidos deliberadamente por los alemanes mientras se retiraban de Rumania alrededor de 1944 a la par de que las fuerzas soviéticas avanzaban.

Algunos de estos buques fueron destruidos durante el periodo de Yugoslavia; sin embargo, algunos permanecían en el fondo del río, pero la sequía los hizo ver la luz del día.

Sequía en el Río Danubio El barco fue ubicado en Prahovo, Serbia (Djordje Kojadinovic/REUTERS)

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Rumania y Hungría vive momentos de tensión en medio de la sequía del Danubio

Desde inicio de semana, el Gobierno de Rumania trabaja en la construcción de un dique para desviar agua al río Danubio, el cual ha llegado a mínimos históricos.

Esto ha causado una reducción de la producción de energía, lo que ha obligado a aumentar las importaciones de electricidad, así como instar a los hogares o empresas a bajar el consumo.

Satellite images show sandbanks exposed along the Danube River as record-low water levels disrupt nuclear and hydropower production in Hungary and Serbia https://t.co/MHeivtsRRK pic.twitter.com/RFCz0erkJ5 — Reuters (@Reuters) August 5, 2026

Mientras tanto, el primer ministro de Hungría, Péter Magyar, calmó los momentos de tensión en Europa respecto a la central nuclear de Park, la cual funciona con el agua del río para su refrigeración, debido a las lluvias que se esperan durante estos días y el fin de semana.

“Hacia la 01:30 de la madrugada, estábamos a sólo unos milímetros de tener que apagar por completo la central nuclear de Parks, pero entonces el descenso del nivel del agua se detuvo y subió”, explicó en una transmisión en vivo.

Desde que la sequía es más evidente han parado tres de las cuatro turbinas de la central eléctrica, es decir, sólo funciona a poco más del 10% de su capacidad, lo que mantiene a las autoridades en vigilando el nivel del río para que no se apague la última unidad que queda en funcionamiento.

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