El tiroteo masivo ocurrió después de los festejos por el evento ciclista "Little 500".

El tiroteo masivo ocurrió después de los festejos por el evento ciclista "Little 500". | Getty Images

Al menos nueve personas lesionadas dejó un tiroteo masivo registrado cerca de la Universidad de Indiana, Estados Unidos, durante la madrugada de este domingo 26 de abril, tras las celebraciones del evento ciclista “Little 500”.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:25 de la mañana en la cuadra 400 de E.Kirkwood Ave, mientras oficiales vigilaban a la gran multitud congregada por los festejos del “Little 500”. Cuando se escucharon los disparos, la gente comenzó a correr y se inició un despliegue inmediato.

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Heridos por tiroteo en EUA

Hasta el momento suman nueve lesionados, aunque todavía no se determina cuántas presentan impactos de bala. Debido a la gravedad de sus heridas, seis personas fueron trasladadas en ambulancia a diferentes hospitales.

El Departamento de Policía de Bloomington no ha capturado a ninguna persona por estos hechos, sin embargo, de acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría iniciado tras la pelea de dos mujeres, una de las cuales sacó un arma de su pierna.