Mensajes con amenazas de tiroteos en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 16, en Puebla, generaron pánico entre la comunidad estudiantil y padres de familia.

La Secretaría de Educación Pública de Puebla activó el Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia Escolar, luego de las amenazas escritas halladas el martes 21 de abril en los sanitarios que alertaban de tiroteos próximos.

Mientras en las escuelas se revisan las mochilas en las entradas, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla realizan rondines en los alrededores para atender cualquier emergencia.

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¿Qué se sabe de las amenazas de tiroteos?

Tras los hechos ocurridos en Teotihuacán, ambas escuelas reportaron el hallazgo de un mensaje escrito con tinta roja y frases intimidantes.

Las direcciones de las escuelas denunciaron estos hechos a las autoridades y pidieron una investigación exhaustiva para evitar una tragedia.

Asimismo, hicieron un llamado a los padres de familia a revisar las mochilas de sus hijos antes de salir de casa.

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