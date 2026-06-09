La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba publicó este lunes el proyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado que reduce la estructura gubernamental de 27 a 20 ministerios, y propone la fusión de la cartera de Economía y Planificación con la de Finanzas y Precios.

De esa unión surgirá el nuevo Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación, que se encargará de la estructuración de la economía, el desarrollo económico y social, financiero, presupuestario, tributario, contable, tesorería, patrimonio, precios, crédito público y seguro.

El texto de la nueva ley indica en uno de sus apartados que “resulta necesario reordenar, redimensionar y perfeccionar la organización de la Administración Central del Estado, con el propósito de lograr mayor eficacia en la función administrativa”.

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¿Qué más implica la nueva reforma y reducción de Ministerios en Cuba?

Entre los cambios que plantea está la creación del Ministerio de Agroalimentación, que se ocupará de “dirigir y controlar la política estatal en materia de posesión y uso sostenible de la superficie agropecuaria y forestal del país, la producción agropecuaria, cañera (caña de azúcar)y forestal; la industria alimentaria, el azúcar y sus derivados, bebidas y licores, así como la actividad de pesca, y su comercialización”.

El presidente Miguel Díaz-Canel dijo durante una entrevista el pasado abril que se recortaría el aparato ministerial para buscar la eficiencia en tiempos de grave crisis económica y reducir la burocracia.

El proyecto legislativo, que probablemente se presentará a la aprobación de la ANPP en su sesión del próximo julio, prevé convertir en Ministerio al Instituto de Información y Comunicación Social.

Los proyectos de ley «Código de Trabajo», «De Tierra Agropecuaria y Forestal», «De la Vivienda» y «De Organización de la Administración Central del Estado» y el correo electrónico habilitado, fueron publicados este lunes en el sitio web de @AsambleaCuba https://t.co/INdSsAuVUz pic.twitter.com/NsrYJvU3mS — Instituto de Información y Comunicación Social (@IcsCuba) June 9, 2026

Asimismo, instituye el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, que reúne medio ambiente, recursos hidráulicos, ordenamiento territorial, urbanismo, catastro nacional y vivienda.

Otras de las reformas del aparato estatal recaen en el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) que se transformará en el Ministerio de Deportes y Recreación.

Asimismo el actual Ministerio de Educación Superior asimilará las funciones de ciencia y tecnología, mientras que la cartera de industria se unificará con la de construcción.

El resto de los ministerios son los de Comercio e Inversión Extranjera; Cultura; Educación, Energía y Minas; Comunicaciones; Justicia; Relaciones Exteriores, Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social; Turismo; Fuerzas Armadas Revolucionarias; Interior y Transporte:

Esta Ley entrará en vigor 60 días después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República, y a partir de entonces los ministros contarán con un plazo de hasta un año para realizar los movimientos organizativos en el organismo que dirigen.

Esta reorganización tiene lugar en un momento en el que Cuba arrastra una crisis económica agravada en los últimos cinco años con la contracción del 11% de su producto interno bruto (PIB), un poder adquisitivo nacional debilitado, además de un agudo deterioro de su sistema eléctroenergético y el desabastecimiento de combustibles y la escasez de alimentos y medicinas.

El gobierno cubano, que reconoce ineficiencias propias, responsabiliza principalmente a las sanciones de Estados Unidos de la grave situación en que está sumido el país.

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