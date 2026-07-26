Flávio Bolsonaro oficializa su candidatura presidencial en Brasil con respaldo de Javier Milei

El Partido Liberal oficializó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre en Brasil.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro buscará enfrentar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en unos comicios marcados por la polarización política.

El presidente de Argentina, Javier Milei, asistió a la convención del partido y expresó su respaldo al candidato, llamando a fortalecer el bloque conservador en la región.

Entre las principales propuestas de Flávio Bolsonaro destacan el endurecimiento de la política de seguridad, la reducción de impuestos, la privatización de empresas estatales y la disminución de la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años.