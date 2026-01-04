Identifican a 24 fallecidos tras tragedia en Suiza

El incendio en el bar Le Constellation, en Crans-Montana, dejó 40 muertos y 119 heridos durante Año Nuevo.

Autoridades de Valais han identificado plenamente a 24 fallecidos , entre ellos 11 menores de edad.

, entre ellos 11 menores de edad. Las víctimas son de varias nacionalidades; hay ciudadanos suizos, italianos, franceses, rumanos y turcos .

. El fuego habría iniciado por bengalas o velas sobre botellas de champán cerca del techo del sótano.

sobre botellas de champán cerca del techo del sótano. Se abrió una investigación penal contra los gerentes del bar por homicidio e incendio por negligencia.

