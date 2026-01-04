inklusion.png Sitio accesible
Identifican a 24 fallecidos tras tragedia en Suiza

El incendio en un bar de Crans-Montana dejó 40 muertos y decenas de heridos. Autoridades investigan negligencia y posibles fallas de seguridad.

Internacional

Por:  Ximena Ochoa

El incendio en el bar Le Constellation, en Crans-Montana, dejó 40 muertos y 119 heridos durante Año Nuevo.

  • Autoridades de Valais han identificado plenamente a 24 fallecidos, entre ellos 11 menores de edad.
  • Las víctimas son de varias nacionalidades; hay ciudadanos suizos, italianos, franceses, rumanos y turcos.
  • El fuego habría iniciado por bengalas o velas sobre botellas de champán cerca del techo del sótano.
  • Se abrió una investigación penal contra los gerentes del bar por homicidio e incendio por negligencia.

