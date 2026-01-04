Identifican a 24 fallecidos tras tragedia en Suiza
El incendio en un bar de Crans-Montana dejó 40 muertos y decenas de heridos. Autoridades investigan negligencia y posibles fallas de seguridad.
El incendio en el bar Le Constellation, en Crans-Montana, dejó 40 muertos y 119 heridos durante Año Nuevo.
- Autoridades de Valais han identificado plenamente a 24 fallecidos, entre ellos 11 menores de edad.
- Las víctimas son de varias nacionalidades; hay ciudadanos suizos, italianos, franceses, rumanos y turcos.
- El fuego habría iniciado por bengalas o velas sobre botellas de champán cerca del techo del sótano.
- Se abrió una investigación penal contra los gerentes del bar por homicidio e incendio por negligencia.
