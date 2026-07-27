Donald Trump pausó ataques a Irán e iniciaron nuevamente las negociaciones de alto al fuego

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que se pausaron los ataques en Irán desde el pasado viernes 24 de julio debido a que se retomaron las “conversaciones profundas” entre ambas naciones.

No obstante, adelantó las Fuerzas Armadas estadunidenses podrían retomar los ataques si fracasan las negociaciones, ya que mencionó que existe poco tiempo para avanzar en los acuerdos.

“Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes”, mencionó Trump al medio digital Axios, de acuerdo a un reporte de Reuters.

Trump on Iran:



There is a good chance something good can happen.



If it doesn't, then we go back to doing what we were doing two days ago. pic.twitter.com/cea6cWV720 — Clash Report (@clashreport) July 27, 2026

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Asimismo, Trump aseguró que tomó la decisión de frenar los ataques ante las peticiones de los aliados de EUA en Medio Oriente: “Todas las personas que tratan con Irán me pidieron: ‘no dispares’”.

Reportan avances en las negociaciones entre EUA e Irán

Agencias internacionales, como Reuters, reportan que se ha logrado “avances significativos” entre las negociaciones de Estados Unidos e Irán con el fin de restablecer el alto al fuego.

Por su parte, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Beghaei, confirmó que hay un trabajo con los mediadores, quienes pasan mensajes, no obstante, no confirmó que haya negociaciones directas y destacó que el estrecho de Ormuz se mantiene cerrado.

Donald Trump se prepara para su encuentro con Benjamin Netanyahu

Paralelamente, el presidente de Estados Unidos se prepara para reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el próximo martes 28 de julio en Washington. Se trata de su octavo encuentro desde enero del año pasado.

“Discutiremos todos los temas de la agenda, principalmente Irán. Por supuesto, nuestro objetivo es mantener nuestra seguridad y ampliar el círculo de paz a nuestro alrededor”, mencionó Netanyahu antes de abordar su avión.

El líder israelí viajó al funeral del senador Lindsey Graham, por lo que también se reunirá con el secretario de Estado de EUA, Marco Rubio.

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