EUA impone arancel del 10% a México por reglas sobre trabajo forzoso; T-MEC mantiene ventajas

Estados Unidos impondrá nuevos aranceles a 60 países tras concluir investigaciones sobre la aplicación de medidas contra productos elaborados con trabajo forzoso.

México enfrentará un arancel del 10%; sin embargo, las exportaciones que cumplen con las reglas de origen del T-MEC seguirán con arancel cero.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que más del 80% de las exportaciones mexicanas no se verán afectadas y que el arancel efectivo para México no cambia.

Ambos gobiernos acordaron continuar las negociaciones comerciales y celebrar una cuarta ronda de diálogo en Washington durante septiembre de 2026, en el marco de la revisión del T-MEC.