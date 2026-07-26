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EUA impone arancel del 10% a México por reglas sobre trabajo forzoso; T-MEC mantiene ventajas

Estados Unidos aplicará un arancel del 10% a México, aunque más del 80% de las exportaciones bajo el T-MEC permanecerán libres del gravamen.

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Por: Ximena Ochoa

Estados Unidos impondrá nuevos aranceles a 60 países tras concluir investigaciones sobre la aplicación de medidas contra productos elaborados con trabajo forzoso.

México enfrentará un arancel del 10%; sin embargo, las exportaciones que cumplen con las reglas de origen del T-MEC seguirán con arancel cero.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que más del 80% de las exportaciones mexicanas no se verán afectadas y que el arancel efectivo para México no cambia.

Ambos gobiernos acordaron continuar las negociaciones comerciales y celebrar una cuarta ronda de diálogo en Washington durante septiembre de 2026, en el marco de la revisión del T-MEC.

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