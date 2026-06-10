El Ejército de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz “por completo” a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar este disputado punto, clave para el comercio global de crudo.

El anuncio llega después de una nueva oleada de ataques lanzados por Estados Unidos contra varios puntos de la República Islámica como represalia al ataque iraní contra un helicóptero estadounidense el pasado lunes.

El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales — expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado.

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El comando del Ejército iraní agregó que cualquier barco que busque cruzar el estrecho se convertirá en “un objetivo”. De hecho, la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje donde aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron atravesar Ormuz.

El Cuartel General también tachó de falso un supuesto operativo “secreto” dado a conocer el miércoles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para apoyar el tránsito de petroleros a través de Ormuz.

Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto — aseguró Trump.

El republicano ya había advertido que atacaría con “dureza” a Irán esta noche, un aviso reiterado posteriormente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pese a que el fin de semana anterior la Casa Blanca había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra.

Más tarde, el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) desmintió que el estrecho de Ormuz haya sido cerrado por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y afirmó que el tránsito de buques sigue.

🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claims that the Strait of Hormuz is closed.



✅ TRUTH: Commercial ships are continuing to transit in and out of the Strait of Hormuz tonight. pic.twitter.com/yphkl2Lmji — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

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