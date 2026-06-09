Lo que comenzó como una broma o un rumor se volvió en una realidad, el Papa León XIV sostuvo un breve encuentro con el cantante puertorriqueño Bad Bunny en Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, la noticia ya le ha dado la vuelta al mundo.

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Papa León XIV y Bad Bunny se encuentran

El Vaticano confirmó que durante la visita del Pontífice en Madrid se encontró con el cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

De acuerdo con la información, el Papa participó en un evento con la comunidad diocesana al que asistieron 80 mil personas y antes de abandonar el Estadio Santiago Bernabéu el pontífice saludó a Bad Bunny quien se encontraba ocn su familia en el lugar.

Bad Bunny se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes y tras su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl los reflectores lo siguen a donde sea que vaya.

El cantante puertorriqueño quería conocer al Papa

Benito Antonio siempre se ha declarado católico pero no practicante y en varias ocasiones había externado su deseo por conocer al Papa, incluso comentó a algunos asistentes que se sentía muy emocionado de haber estrechado la mano del pontífice.

Benito Antonio fue monaguillo y cantó en el coro de la iglesia y en sus canciones hace referencia a cierta espiritualidad.

El Papa y Bad Bunny reunieron a 600 mil personas

Bad Bunny congregó a 600 mil personas en doce conciertos en Madrid y Barcelona, mientras que el Papa logró reunir a la misma cantidad de personas en la vigilia de la Plaza de Lima con Adoración Eucarística. El encuentro entre ambos personajes rápidamente se hizo viral en redes sociales.

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