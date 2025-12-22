Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en último concierto de CDMX
Durante el último concierto del Debí Tirar Más Fotos World Tour, Bad Bunny dio una sorpresa al reconciliarse con J Balvin.
- Después de su exitosa colaboración en el álbum Oasis en 2019 sus carreras tomaron diferentes rumbos:
- Bad Bunny quiso experimentar más con nuevos sonidos e ideas, mientras que J Balvin continuó con su carrera haciendo colaboraciones masivas y con un sonido urbano-pop.
- La aparición de J Balvin en el concierto de Bad Bunny en el Estadi GNP emocionó a todos los asistente sy muchos consideraron que fue un cierre de gira espectacular.