Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en último concierto de CDMX

Durante el último concierto del Debí Tirar Más Fotos World Tour, Bad Bunny dio una sorpresa al reconciliarse con J Balvin.

Por:  Itandehui Cervantes

  • Después de su exitosa colaboración en el álbum Oasis en 2019 sus carreras tomaron diferentes rumbos:
  • Bad Bunny quiso experimentar más con nuevos sonidos e ideas, mientras que J Balvin continuó con su carrera haciendo colaboraciones masivas y con un sonido urbano-pop.
  • La aparición de J Balvin en el concierto de Bad Bunny en el Estadi GNP emocionó a todos los asistente sy muchos consideraron que fue un cierre de gira espectacular.
