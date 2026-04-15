Este miércoles 15 de abril el papa León XIV aterrizó en Camerún, la segunda parada de su gira apostólica por África.

Este miércoles 15 de abril el papa León XIV aterrizó en Camerún, la segunda parada de su gira apostólica por África. | Reuters

El papa León XIV inicia su agenda en Camerún con reuniones políticas y eventos masivos; conoce su verdadera misión, itinerario y dónde continuará su gira. — El papa León XIV llegó este miércoles 15 de abril a Camerún, la segunda parada de su gira apostólica por África, donde recibió honores tras su salida de Argelia.

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De acuerdo con el comunicado del Vaticano, el sumo pontífice sostendrá encuentros políticos, religiosos y sociales para fortalecer la presencia de la Iglesia católica en la región, promover la paz en zonas de conflicto y destacar la labor humanitaria en el continente africano.

Actividades del Papa León XIV en Camerún

El sumo sacerdote desarrollará una agenda diversa que combina actos oficiales y eventos masivos, como:

Un discurso ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático

La reunión con el presidente Paul Biya en el Palacio Presidencial

Una visita al orfanato Ngul Zamba

La visita al orfanato tiene la intención de visibilizar a los sectores vulnerables, mientras que el discurso oficial marca la postura de la Iglesia ante los desafíos políticos y sociales de la región.

Papa León XIV en Camerún Durante su estadía hablará ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático. (Reuters)

Itinerario de su estadía en Camerún

El recorrido del papa León XIV se organiza en 3 días clave donde hará:

Jueves 16 de abril: Visita a Bamenda para encuentro por la paz

Viernes 17 de abril: Misa masiva en Duala con 600 mil asistentes

Sábado 18 de abril: Misa en Yaundé y salida hacia Angola

Este itinerario combina reuniones, celebraciones y actos de fe con acciones en zonas de conflicto; de hecho, la visita a Bamenda tiene un peso simbólico, ya que busca visibilizar la crisis en regiones anglófonas, Camerún, Noroeste y Sudoeste, el antiguo Camerún británico.

¿Por qué el Papa León visitó Camerún?

La visita responde a varios objetivos estratégicos del Vaticano como:

Fortalecer la Iglesia en un país donde el 28% es católico

Impulsar el diálogo en regiones afectadas por violencia

Reconocer el trabajo social de instituciones religiosas

Camerún representa un punto clave en África central, pues la visita del papa envía un mensaje de apoyo a comunidades locales que refuerza la diplomacia religiosa.

Papa León XIV en Camerún Asistió al orfanato Ngul Zamba para encontrarse con niños y personal del centro. (Reuters)

¿Qué países siguen en el recorrido por África?

Angola

Guinea Ecuatorial

Cabe destacar que, la gira por África busca consolidar la relación con la Iglesia africana y posicionar al Vaticano en temas de paz y desarrollo social.