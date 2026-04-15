El papa León XIV inicia su agenda en Camerún con reuniones políticas y eventos masivos; conoce su verdadera misión, itinerario y dónde continuará su gira. — El papa León XIV llegó este miércoles 15 de abril a Camerún, la segunda parada de su gira apostólica por África, donde recibió honores tras su salida de Argelia.
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De acuerdo con el comunicado del Vaticano, el sumo pontífice sostendrá encuentros políticos, religiosos y sociales para fortalecer la presencia de la Iglesia católica en la región, promover la paz en zonas de conflicto y destacar la labor humanitaria en el continente africano.
Actividades del Papa León XIV en Camerún
El sumo sacerdote desarrollará una agenda diversa que combina actos oficiales y eventos masivos, como:
- Un discurso ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático
- La reunión con el presidente Paul Biya en el Palacio Presidencial
- Una visita al orfanato Ngul Zamba
La visita al orfanato tiene la intención de visibilizar a los sectores vulnerables, mientras que el discurso oficial marca la postura de la Iglesia ante los desafíos políticos y sociales de la región.
Itinerario de su estadía en Camerún
El recorrido del papa León XIV se organiza en 3 días clave donde hará:
- Jueves 16 de abril: Visita a Bamenda para encuentro por la paz
- Viernes 17 de abril: Misa masiva en Duala con 600 mil asistentes
- Sábado 18 de abril: Misa en Yaundé y salida hacia Angola
Este itinerario combina reuniones, celebraciones y actos de fe con acciones en zonas de conflicto; de hecho, la visita a Bamenda tiene un peso simbólico, ya que busca visibilizar la crisis en regiones anglófonas, Camerún, Noroeste y Sudoeste, el antiguo Camerún británico.
¿Por qué el Papa León visitó Camerún?
La visita responde a varios objetivos estratégicos del Vaticano como:
- Fortalecer la Iglesia en un país donde el 28% es católico
- Impulsar el diálogo en regiones afectadas por violencia
- Reconocer el trabajo social de instituciones religiosas
Camerún representa un punto clave en África central, pues la visita del papa envía un mensaje de apoyo a comunidades locales que refuerza la diplomacia religiosa.
¿Qué países siguen en el recorrido por África?
- Angola
- Guinea Ecuatorial
Cabe destacar que, la gira por África busca consolidar la relación con la Iglesia africana y posicionar al Vaticano en temas de paz y desarrollo social.
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