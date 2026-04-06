EUA presume captura de 26 integrantes de cárteles mexicanos durante el segundo gobierno de Donald Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la detención de decenas de presuntos integrantes de organizaciones criminales, entre ellos miembros de cárteles mexicanos, durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump.

De acuerdo con cifras difundidas por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), se han arrestado integrantes de grupos considerados como Organizaciones Terroristas Extranjeras, incluyendo el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana.

En total, el reporte menciona 11 detenidos vinculados al Cártel de Sinaloa, 11 a La Nueva Familia Michoacana, tres al CJNG y uno al Cártel del Noreste, además de miembros de pandillas internacionales como la Mara Salvatrucha (El Salvador), Los Choneros (Ecuador) y el Tren de Aragua (Venezuela).

In the first year of @POTUS’s historic second administration, @ATFHQ has arrested the following members of designated Foreign Terrorist Organizations:



✅45 members of Tren de Aragua (TdA) (Venezuela)

✅15 members of the Sureños (Mexican, originating in Los Angeles, CA)… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 6, 2026

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¿Quiénes son los mexicanos detenidos por Estados Unidos?

Aunque el comunicado oficial difundido en redes no detalla nombres, sí existe información previa confirmada por el propio Departamento de Justicia sobre un grupo de presuntos criminales mexicanos trasladados a territorio estadounidense en operativos coordinados con las autoridades mexicanas.

Entre los identificados —de acuerdo con reportes oficiales— destacan:



Ismael "El Mayo" Zambada

Juan Carlos Félix Gastélum, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada

Martín Zazueta Pérez, también vinculado al aparato de seguridad del Cártel de Sinaloa

Leobardo García Corrales, operador relevante del Cártel de Sinaloa

Luis Raúl Castro Valenzuela, “Chacho”, integrante del Cártel de Sinaloa

Joaquín Guzmán López

Kevin Gil Acosta, presunto jefe de seguridad de “Los Chapitos”

Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder de La Familia Michoacana

Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, operador financiero ligado al CJNG

Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito”, relacionado con la plaza de Tijuana

Rafael Caro Quintero

Daniel Pérez Rojas, “El Cachetes”, fundador de Los Zetas

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Además, la lista incluye a otros operadores, sicarios y presuntos colaboradores de distintas organizaciones criminales, quienes enfrentan cargos por narcotráfico, secuestro, homicidio y lavado de dinero.

Delitos y cargos que enfrentan en Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses acusan a estos y otros individuos de participar en el tráfico de drogas como cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo hacia su territorio, así como en redes de violencia asociadas al crimen organizado.

En Quintana Roo cayó Remigio "N", alías "El Milo", operador de la Mafia Cubano-Americana; buscado en EUA Autoridades federales detuvieron a Remigio “N” en Benito Juárez, Quintana Roo; contaba con una orden de extradición y es señalado como pieza clave del tráfico transnacional. 06 abril, 2026

De acuerdo con el Departamento de Justicia, varios de los detenidos podrían enfrentar cadena perpetua, aunque en algunos casos se establecieron acuerdos para evitar la pena de muerte.

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