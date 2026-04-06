En Quintana Roo cayó Remigio “N”, alías “El Milo”, operador de la Mafia Cubano-Americana; buscado en EUA

Autoridades federales y estatales detuvieron en Quintana Roo a Remigio “N”, alias El Milo, identificado como un objetivo prioritario por su presunta participación como coordinador operativo y financiero de una organización delictiva transnacional dedicada al tráfico de personas.

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades de seguridad de Quintana Roo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad este lunes 6 de abril 2026, la captura representa un golpe directo a la estructura operativa del grupo criminal Mafia Cuba-Americana.

En Quintana Roo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSC_QROO detuvieron a dos integrantes de un grupo delictivo transnacional, entre ellos Remigio “N”, alias “Milo”, objetivo prioritario y coordinador operativo y financiero de la… pic.twitter.com/G5H6ts8uQg — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 6, 2026

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¿Cómo fue la detención de “Milo” en Benito Juárez, Quintana Roo?

La aprehensión se llevó a cabo en el fraccionamiento Residencial Arbolada, en el municipio de Benito Juárez, durante recorridos de vigilancia y supervisión. En ese punto, los agentes detectaron a Remigio “N” en compañía de una mujer identificada como Joseline “N”, presuntamente vinculada a la misma organización.

Tras realizar una inspección preventiva, a ambas personas les fueron aseguradas 38 dosis de marihuana, así como una camioneta color gris. Al verificar la identidad del sujeto, las autoridades confirmaron que contaba con una orden de extradición emitida por el Gobierno de Estados Unidos.

Ambos fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica.

Harfuch se reúne con director de la DEA

Se espera una extradición a Estados Unidos

De acuerdo con información oficial, Remigio “N” es requerido por autoridades estadounidenses por su presunta responsabilidad en delitos de tráfico de personas y delincuencia organizada.

Reportes refieren que el detenido también es conocido como Remigio Valdez y estaría vinculado con la llamada Mafia Cubano-Americana.

Tras su captura, fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México (CDMX), donde continuará el proceso legal para su eventual extradición a Estados Unidos.

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Seguirán las investigaciones en Quintana Roo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que esta acción es resultado de la cooperación internacional entre ambos países, basada en el intercambio de información de inteligencia y el respeto a la soberanía nacional.

Las autoridades reiteraron que continuarán con los operativos coordinados para ubicar y detener a generadores de violencia y desarticular redes criminales con presencia en el país.

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