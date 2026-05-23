Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró en una publicación en Truth Social que se encuentran “debatiendo” los detalles finales de un acuerdo que será anunciado en breve con el régimen de Irán y que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.

El presidente se reunió este mismo sábado con su equipo de seguridad en la Casa Blanca, incluido el vicepresidente, JD Vance, y el equipo negociador estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, para evaluar la situación.

Explicó que mantuvo “una conversación productiva” con los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin.

Además de una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que “transcurrió muy bien”.

Horas antes, en breves declaraciones telefónicas al portal Axios, el republicano dijo que había un 50% de probabilidades de llegar a un “buen” trato o, por el contrario, hacer “volar por los aires” a la República Islámica, con quien acordó un alto el fuego en abril.

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Trump no asiste a la boda de su hijo

El mandatario canceló el viernes sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey y regresó a Washington para dar seguimiento a las negociaciones con Teherán.

Asimismo indicó que a pesar de su deseo de acudir a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., este fin de semana en Bahamas, su compromiso y “amor por Estados Unidos” no le permitían dejar sus obligaciones en medio de la guerra con Irán y las amenazas contra Cuba.

El jefe del Ejército paquistaní, el general Asim Munir, que ejerce de mediador entre Estados Unidos e Irán, visitó este sábado Teherán para tratar de impulsar un acuerdo.

El Ministerio de Exteriores iraní declaró que en la última semana ha habido “un acercamiento de posturas” y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial en la India, anticipó que podría haber un anuncio en las próximas horas o días.

En el centro de las negociaciones está el programa nuclear iraní, pues Washington exige que Teherán deje de enriquecer uranio, y la situación del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra y donde quiere cobrar un peaje para su tránsito.

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