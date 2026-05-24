La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sanitaria por un tipo de alimento para perro que está contaminado con una peligrosa bacteria, la cual puede afectar tanto a las mascotas como a las personas que conviven diariamente con ellos.

De acuerdo con la información que se dio a conocer desde medios locales de los Estados Unidos, el alimento que fue retirado del mercado es de la marca Raaw Energy, lo cual se detectó tras una serie de reportes oficiales de las autoridades.

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¿Qué alimento para perro está siendo retirada del mercado?

Se dio a conocer que los productos que fueron detectados con la bacteria Listeria monocytogenes, son los congelados que comercializa la marca internacional antes mencionada, esto en sus presentaciones de 2 y 5 libras.

Es importante mencionar que a pesar del anuncio que emitió la FDA y la misma compañía, estos productos contaminados corresponden únicamente a aquellos que se comercializan a través de la plataforma web de la marca Raaw Energy.

¿En dónde se comercializa el alimento para perros contaminados?

De acuerdo con la información que se dio a conocer por parte de las autoridades, los alimentos para perros fueron comercializados dentro de los Estados Unidos, específicamente en las siguientes ciudades:

Connecticut

Delaware

Massachusetts

Maryland

New Hampshire

Nueva Jersey

Nueva York

Pensilvania

Virginia

¿Qué tan grave es la bacteria Listeria monocytogenes?

Según el portal Mayo Clinic, la bacteria Listeria monocytogenes es considerada como una de las más peligrosas para mujeres embarazadas y adultos mayores, pues en caso de no tratarse adecuadamente podría ser mortal.

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