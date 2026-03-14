ONU respalda plan de México para frenar la producción de fentanilo

La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND) adptó una resolución impulsada por México con el objetivo de evitar que equipos especializados y materiales controlados sean utilizados para fabricar drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo.

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¿Qué propuso México en la ONU para frenar el tráfico de fentanilo?

La medida pone especial atención en las máquinas tableteadoras y encapsuladoras. Aunque estos equipos se emplean legalmente en la industria farmacéutica, también pueden ser utilizados para elaborar drogas sintéticas, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La resolución propone que los países implementen leyes y mecanismos que impidan que estas máquinas sean desviadas hacia actividades ilegales, procurando al mismo tiempo que su comercio legítimo no enfrente obstáculos.

Asimismo, se subraya la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de información entre países, especialmente en relación con transacciones comerciales sospechosas y con investigaciones vinculadas al tráfico de este tipo de maquinaria utilizada en la fabricación de drogas.

La cancillería señaló que esta iniciativa pretende brindar a los Estados mayores herramientas para enfrentar el rápido aumento en el consumo de drogas sintéticas, fenómeno que también está relacionado con el uso indebido o el abuso de ciertos medicamentos.

México reiteró que el narcotráfico constituye un problema global que requiere una respuesta coordinada entre países, basada en un enfoque humanista, en el reconocimiento de responsabilidades compartidas y en una cooperación multilateral, regional y bilateral efectiva.

La Comisión de Estupefacientes se reúne cada año en Viena, Austria, y es el principal órgano de la ONU encargado de debatir y definir políticas internacionales en materia de drogas, además de supervisar la evolución del problema a nivel mundial.

El 9 de marzo comenzó en Viena el 69º periodo de sesiones de la comisión, encuentro que reunió a más de 2,200 representantes de Estados miembros, funcionarios de la ONU y socios internacionales para analizar la evolución del problema global de las drogas y reforzar la cooperación internacional.

Actualmente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) vigila más de 1,400 nuevas sustancias psicoactivas. Solo en 2024 se detectaron 726 de ellas, la cifra anual más alta registrada hasta ahora, en un contexto marcado también por niveles históricos de producción de cocaína y por métodos de tráfico cada vez más complejos.

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