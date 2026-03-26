Argentina declara al CJNG como organización terrorista

El Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, anunció este 26 de marzo de 2026 la inclusión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su lista oficial de organizaciones terroristas, una decisión que marca un giro relevante en la política de seguridad y cooperación internacional del país sudamericano.

La medida fue confirmada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, en el que se detalla que el grupo criminal mexicano será incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePeT), dependiente del Ministerio de Justicia.

"El presidente Javier G. Milei reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizados y el terrorismo. Mantiene la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son (...)", se pudo leer en el comunicado.

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¿Qué implica que Argentina declare terrorista al CJNG?

La designación del CJNG como organización terrorista permite a las autoridades argentinas aplicar sanciones financieras, congelar activos y establecer restricciones operativas contra personas o empresas vinculadas con esta estructura criminal.

El gobierno argentino argumentó que la decisión se sustenta en compromisos internacionales en materia de combate al terrorismo, así como en reportes oficiales que documentan actividades ilícitas de alcance transnacional y presuntos vínculos con otras organizaciones consideradas terroristas.

Otras organizaciones nombradas como terroristas en Argentina

En el mismo comunicado se recuerda que su administración ya ha incluido en listas similares a organizaciones como Hamás, el llamado Cártel de los Soles, la Hermandad Musulmana y la Fuerza Quds de Irán.

Historial de los crímenes del CJNG

Expansión del CJNG en América Latina

El Cártel de Jalisco Nueva Generación surgió a inicios del siglo y, en poco más de una década, se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas a nivel global.

Reportes de inteligencia citados por el gobierno argentino señalan que el CJNG tiene presencia en México, operaciones en Estados Unidos y redes de expansión en al menos 40 países, incluida Argentina, donde se investigan posibles vínculos con actividades ilícitas.

Juan Carlos Valencia González, hijastro de "El Mencho", sería el nuevo líder del CJNG Con una recompensa de 5 millones de dólares, Wall Street Journal asegura que “El Pelón” asume el mando del cártel; descubre por qué su ciudadanía complica las labores en EUA. 19 marzo, 2026

En América Latina, fuera de México y Argentina que ya se vieron anteriormente, algunos reportes de seguridad mencionan la presencia de este grupo en:



Brasil

Bolivia

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Venezuela

Honduras

Guatemala

El Salvador

Perú

República Dominicana

Muchos especialistas mencionan que su presencia en el país no siempre es control territorial directo, sino que se dan alianzas con grupos locales, usos de rutas u operaciones financieras para lograr delito como lavado de dinero.

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