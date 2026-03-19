Fijan fecha para el juicio de Rafael Caro Quintero en EUA a 40 años del asesinato de “Kiki” Camarena

El narcotraficante Rafael Caro Quintero compareció nuevamente ante un tribunal federal en Estados Unidos como parte del proceso judicial que enfrenta por múltiples cargos relacionados con el crimen organizado.

Durante la audiencia más reciente, se fijó como fecha tentativa para el inicio del juicio el 8 de marzo de 2027, lo que marca una nueva etapa en uno de los casos más emblemáticos en la historia del narcotráfico entre México y Estados Unidos.

A diferencia de otros líderes criminales extraditados, el caso de Caro Quintero no muestra señales claras de una negociación con las autoridades estadounidenses para colaborar como testigo protegido; sin embargo, su equipo legal dejó abierta la posibilidad de una eventual “resolución” que permita evitar el juicio, lo que implicaría algún tipo de acuerdo previo.

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La Corte del Distrito Este de Nueva York, fija para el 8 de marzo del 2027 el inicio de juicio contra el narcotraficante, Rafael Caro Quintero ⚖️ pic.twitter.com/cU1DPAHNOo — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 19, 2026

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¿Qué cargos enfrenta Rafael Caro Quintero en Estados Unidos?

El exlíder del extinto Cártel de Guadalajara enfrenta diversos cargos federales, incluidos delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. De ser declarado culpable, podría recibir cadena perpetua, ya que la pena de muerte ha sido descartada en este proceso.

Durante la audiencia, de acuerdo a agencias internacionales, Caro Quintero permaneció atento, vestido con uniforme penitenciario color café claro, sin emitir reacción alguna. En el mismo caso también está implicado su sobrino, Ismael Quintero Arellano, quien enfrenta cargos similares.

El caso ha sido considerado de alto perfil por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), cuyos agentes han mantenido presencia constante en las audiencias, aunque en esta ocasión solo acudieron tres representantes.

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Caso Camarena: el trasfondo que mantiene vigente el proceso

Más allá de su impacto en el narcotráfico actual, el proceso contra Caro Quintero está profundamente ligado a un hecho histórico: el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, ocurrido en México en 1985.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el crimen fue perpetrado bajo órdenes del acusado, lo que convirtió el caso en una prioridad para la justicia de ese país.

Desde su primera comparecencia el 28 de febrero de 2025, tras ser entregado por México junto a otros 28 connacionales, el proceso ha sido seguido de cerca tanto por autoridades como por la opinión pública. En su momento, la fiscal general Pam Bondi subrayó la relevancia del caso al reiterar el compromiso de que ningún criminal evade la justicia estadounidense.

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