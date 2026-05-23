Aviones militares de EUA sobrevuelan Caracas por simulacro

Estados Unidos ejecutó este sábado un simulacro de evacuación de su embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática.

El simulacro, que se realizó “ante eventuales situaciones médicas” o catástrofes, comenzó pasadas las 10:00 hora local y se extendió hasta pasado el mediodía.

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¿Cómo fue el simulacro de evacuación?

El gobierno de Venezuela informó que autorizó al país norteamericano a realizar este sábado un simulacro en su embajada en Caracas como parte de “los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”.

El Ejecutivo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló que dos aeronaves realizarían sobrevuelos controlados en Caracas y operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la sede diplomática, ubicada en una zona montañosa de la capital venezolana.

En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como… pic.twitter.com/PpEwghap8r — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 23, 2026

Según informó en su momento el Ejecutivo chavista, la actividad se desarrolla en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas, responsables de “autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio, así como con otros órganos e instituciones nacionales involucradas en los protocolos de atención y seguridad”.

En videos difundidos en redes sociales, se puede observar que se trata de aeronaves militares tipo Bell Boeing V-22 Osprey.

Su principal característica es que pueden despegar y aterrizar verticalmente como un helicóptero, pero también volar a alta velocidad como un avión, gracias a sus rotores inclinables.

Estas aeronaves sirven para transportar tropas, realizar evacuaciones de emergencia, operaciones especiales, rescates y misiones logísticas desde barcos militares o bases terrestres.

Los sobrevuelos de este sábado ocurren casi cinco meses después de una incursión aérea de fuerzas estadounidenses para capturar a Nicolás Maduro. La operación incluyó bombardeos del 3 de enero que sembraron pánico en Caracas y sus cercanías.

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