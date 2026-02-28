Minuto a minuto: Israel lanza nueva ola de misiles contra Irán; advierte que atacará Isfahá

La mañana de este sábado estalló el conflicto en Medio Oriente luego de que Israel y Estados Unidos atacan Irán, quien no dudó en responder con el lanzamiento misiles en varias regiones como Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita.

¿Qué se sabe sobre el conflicto en Medio Oriente?

De acuerdo con los reportes de medios internacionales los ataques en Irán fueron realizados por Israel y Estados Unidos en conjunto y se reporta que varios líderes importantes del régimen iraní han sido eliminados.

Por su parte Irán atacó bases estadounidenses en Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, no se ha informado sobre ataques por parte de Hezbolá o Yemen.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot informó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá para discutir la situación en el Medio Oriente .

At the request of France, the United Nations Security Council will meet tonight at 10 p.m. Paris time to address the situation in Iran and the Middle East. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) February 28, 2026

Israel lanza otra ola de ataques

Israel lanzó otra serie de ataques en sitios de lanzamiento de misiles y sistemas de defensa en el centro de Irán. Por su parte el Comando del Frente interno informó a los ciudadanos israelíes que pueden abandonar las áreas protegidas pero se recomienda mantenerse cerca de los refugios ante posibles ataques iraníes en las próximas horas.

חיל האוויר החל במטס נוסף ותוקף אתרי שיגור טילים ומערכות הגנה במרכז איראן — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 28, 2026

El Portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para los medios árabes advirtió que en los próximos minutos atacarán a infraestructura militar en Isfahá.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى المتواجدين في المجمع الصناعي جي في أصفهان وفق ما يعرض على الخارطة:



⭕️سيهاجم جيش الدفاع في الدقائق القريبة المقبلة في المنطقة بنى تحتية عسكرية.



⭕️أيها المواطنون الإيرانيون الكرام، عليكم الابتعاد عن المجمع.



⭕️إلى جميع سكان قرية مزعة، عليكم الدخول فورًا… pic.twitter.com/YZPpOFtagI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 28, 2026

Israel intercepta vehículos aéreos no tripulados

La Fuerza Aérea de Israel informó mediante redes sociales que en las últimas horas interceptó varios vehículos aéreos no tripulados que fueron lanzados desde Irán.

Por su parte, la policía israelí descarta que haya muertos por los ataques iraníes y se encuentran trabajando para desarmas y limpiar los restos de los proyectiles.

Following reports of fallen projectile debris in central Israel, police forces, including bomb disposal (EOD) units, are operating in the field and conducting extensive additional searches. No injuries to human life have been reported at this stage; some property damage has been… pic.twitter.com/gxCdNM0XtE — Israel Police (@israelpolice) February 28, 2026

En Dubai se confirmó que cuatro personas resultaron heridas por un ataque iraní en un edificio en la zona de Palm Jumeirah. Las autoridades ya están tomando las medidas necesarias para proteger a la población.

Dubai authorities confirm that an incident occurred in a building in the Palm Jumeirah area. Emergency response teams were deployed immediately and the site has been secured. Dubai Civil Defence has confirmed that the resulting fire is now under control. Four individuals… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026

El Ministerio de Salud de Kuwait informó que 12 personas resultaron heridas por los ataques y ya se encuentran recibiendo atención médica en hospitales.

#Kuwait's Ministry of Health announces that 12 injured individuals were admitted to hospitals across the country amid the current regional developments

The ministry's spokesperson stated that all patients are in stable condition, urging the public to remain calm @kuwait_moh… pic.twitter.com/qVSoz95jxX — Kuwait News Agency - English Feed (@kuna_en) February 28, 2026

Arabia Saudita se une a EUA

Arabia Saudita anunció que se unirá a Estados Unidos para atacar a Irán luego de que los misiles lanzados alcanzaran varias zonas del país.

BREAKING: Saudi Arabia confirms Iran targeted Riyadh, eastern region



🔴 LIVE updates: https://t.co/9wYhcaUUlx pic.twitter.com/tTqLGlxOR1 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) February 28, 2026

Además, el presidente Donald Trump sostuvo una llamada con el Primer Ministro Israelí, Benjamin Netanyahu tras los ataques de este día.

Israel lanza ataque directo contra Irán

