Tras advertencias de Trump, EUA inicia ataque a Irán "las bombas caerán por todas partes"

Minuto a minuto: Israel lanza nueva ola de misiles contra Irán; advierte que atacará Isfahá

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá para discutir la situación en el Medio Oriente .

Conflicto en Medio Oriente se intensifica
Ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos|Reuters
Internacional

Escrito por: Itandehui Cervantes

La mañana de este sábado estalló el conflicto en Medio Oriente luego de que Israel y Estados Unidos atacan Irán, quien no dudó en responder con el lanzamiento misiles en varias regiones como Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita.

¿Qué se sabe sobre el conflicto en Medio Oriente?

De acuerdo con los reportes de medios internacionales los ataques en Irán fueron realizados por Israel y Estados Unidos en conjunto y se reporta que varios líderes importantes del régimen iraní han sido eliminados.

Por su parte Irán atacó bases estadounidenses en Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, no se ha informado sobre ataques por parte de Hezbolá o Yemen.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot informó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá para discutir la situación en el Medio Oriente .

Israel lanza otra ola de ataques

Israel lanzó otra serie de ataques en sitios de lanzamiento de misiles y sistemas de defensa en el centro de Irán. Por su parte el Comando del Frente interno informó a los ciudadanos israelíes que pueden abandonar las áreas protegidas pero se recomienda mantenerse cerca de los refugios ante posibles ataques iraníes en las próximas horas.

El Portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para los medios árabes advirtió que en los próximos minutos atacarán a infraestructura militar en Isfahá.

Israel intercepta vehículos aéreos no tripulados

La Fuerza Aérea de Israel informó mediante redes sociales que en las últimas horas interceptó varios vehículos aéreos no tripulados que fueron lanzados desde Irán.

Por su parte, la policía israelí descarta que haya muertos por los ataques iraníes y se encuentran trabajando para desarmas y limpiar los restos de los proyectiles.

En Dubai se confirmó que cuatro personas resultaron heridas por un ataque iraní en un edificio en la zona de Palm Jumeirah. Las autoridades ya están tomando las medidas necesarias para proteger a la población.

El Ministerio de Salud de Kuwait informó que 12 personas resultaron heridas por los ataques y ya se encuentran recibiendo atención médica en hospitales.

Arabia Saudita se une a EUA

Arabia Saudita anunció que se unirá a Estados Unidos para atacar a Irán luego de que los misiles lanzados alcanzaran varias zonas del país.

Además, el presidente Donald Trump sostuvo una llamada con el Primer Ministro Israelí, Benjamin Netanyahu tras los ataques de este día.

Israel lanza ataque directo contra Irán

