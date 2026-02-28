Números de emergencia para mexicanos en Irán tras ataque de Estados Unidos

La Embajada de México en Irán publicó los números de emergencia y correos electrónicos a los cuales se pueden comunicar las y los mexicanos que se encuentren en Medio Oriente este 2026, esto luego de los ataques de Estados Unidos (EUA) e Israel en contra del país iraní.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que tanto la embajada mexicana en Irán como en Israel, señalaron que actualmente los riesgos de seguridad en Medio Oriente han aumentado significativamente, por lo cual también publicaron una Guía de Viaje del Gobierno de México.

Números de emergencia de la Embajada de México en Medio Oriente

De acuerdo con la publicación oficial de la Embajada de México en Irán, las y los connacionales que se encuentren en territorios como el de Afganistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán, puede solicitar ayuda de emergencia a través de los siguientes números y correo:

98 (21) 2275 1222 Ext: 1000

9891 2122 4463

Correo: consularesirn@sre.gob.mx

Es importante mencionar que las embajadas de nuestro país en estas zonas de conflicto, estarán brindando atención a las y los mexicanos afectados a lo largo de las 24 horas del día por toda la semana.

Si eres mexican@ y te encuentras en Irán🇮🇷, Afganistán🇦🇫, Kirguistán🇰🇬, Pakistán🇵🇰, Tayikistán🇹🇯 y Uzbekistán🇺🇿, en caso de emergencia o necesitar ayuda contáctanos.

🧭Ave. Zafaraniyeh, calle Bahar, #18 🇮🇷

📞:+98(21) 22751222 Ext.1000

📞: +989121224463

📧consularesirn@sre.gob.mx pic.twitter.com/4vQknEfYWw — EmbaMex IRN (@EmbaMexIrn) March 16, 2023

SRE pide evitar viajes a Irán e Israel en medio de conflicto

Más allá de dar a conocer los números de emergencia, la Embajada de México en Israel publicó la Guía de Viaje con la cual las y los turistas mexicanos podrán reforzar las medidas de seguridad, así como contar con la preparación necesaria en caso de emergencia.

Por otro lado, se hizo una enfática recomendación a seguir las indicaciones de las autoridades locales en Irán e Israel, esto con la finalidad de evitar mayores accidentes en la zona.

Zonas afectadas por el conflicto entre EUA, Israel e Irán

Vale la pena mencionar que luego de los ataques de EUA e Israel en contra de Irán, se han registrado ataques en Bahrein, Emiratos Árabes, Jordania así como en Arabia Saudita.

