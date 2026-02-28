Irán ataca bases militares de EUA en Bahrein; aerolíneas suspenden vuelos en Medio Oriente

La mañana de este sábado 28 de febrero comenzaron los ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán provocando un cierre de espacio aéreo en Medio Oriente, muchos líderes mundiales reaccionaron y señalaron que es una situación preocupante.

Irán ataca bases militares de Estados Unidos

Medios internacionales señalan que Irán lanzó una oleada de ataques contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo Medio Oriente. Se reporta que hubo una fuerte explosión cerca de una base de la Marina de Estados Unidos en Bahrein.

Irán afirmó que atacó instalaciones militares estadounidenses en varios países del Golfo y lanzó una lluvia de misiles hacia Israel, según Nour News. Por su parte el CGRI afirmó que las bases aéreas de de Al-Udeid en Qatar, Al-Salem en Kuwait, Al-Dhafra en Emiratos Árabes Unidos y la base naval estadounidense en Bahrein fueron atacadas.

Por su parte el presidente de EUA, Donald Trump describió a campaña como “masiva y continua” y advirtió que podría haber pérdidas de vidas e instó a los iraníes a tomar el control de su gobierno.

Aerolíneas de todo el mundo suspenden vuelos

Tras los ataques aerolíneas internacionales anunciaron la cancelación de vuelos a Medio Oriente debido a que varios países de la región cerraros su espacio aéreo.

Lufthansa canceló los vuelos de origen y destino en Tel Avivi; British Airways canceló los destinos a Tel Aviv y Bahrein, Amán y Jordania. Virgin Atlantic canceló el vuelo a Dubái. ITA Airways suspendió los vuelos desde y hacia Tel Aviv y anunció que no usará los espacios aéreos de Israel, Líbano, Jordania, Irak e Irán hasta el 7 de marzo.

Por su parte, los aeropuertos de Dubái cancelaron todos los vuelos y pidieron a todos los pasajeros que no vayan al aeropuerto y se pagan en contacto directamente con las aerolíneas.

Irán ataca a Israel; OMS denuncia la muerte de 28 trabajadores sanitarios

