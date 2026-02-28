Irán advierte que usará “armas nunca antes vistas” en respuesta a ataques de EUA e Israel

Ebrahim Jabbari, general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria islámica (CGRI) declaró que Irán cuenta con capacidades avanzadas y usarán sus misiles más poderosos que aún no han sido utilizados. La declaración ocurre luego de que Israel y Estados Unidos atacaran Irán este sábado.

Irán advierte uso de armas nunca antes vistas

De acuerdo con medios internacionales, Ebrahim Jabbari hizo estas declaraciones en Irán State TV, destacando que Irán disparó misiles desde lo más profundo de sus arsenal.

“Primero, usaremos todo lo que tenemos en stock y después utilizaremos nuestros misiles más poderosos, algo que aun no hemos usado”, dijo el general del CGRI.

BREAKING: IRGC General Ebrahim Jabbari:



Trump should know that today we fired the missiles from the back of our stockpile.



Soon, we will unveil weapons that you have never seen before.pic.twitter.com/tzsHvXwQYM — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) February 28, 2026

¿Irán tiene bombas nucleares?

Cabe recordar que estas declaraciones coinciden con las que hizo en julio de 2025 donde mencionó que sus misiles tienen una gran capacidad.

Irán lleva décadas desarrollando un programa nuclear debido a que es el único país que tiene el tipo de uranio que se necesita para crear armas nucleares. Asegura que el programa solo es para fines energéticos pacíficos y planea construir más plantas nucleares para satisfacer la demanda interna y liberar más petróleo para exportación. Esto ha generado sospechas sobre si Irán es transparente sobre sus intenciones.

En 1957, Estados Unidos lanzó un programa nuclear con Irán pues ambos países eran aliados, pero en los años 70, EUA retiró el apoyo cuando Sha fue derrocado durante la Revolución Islámica y con ello, naciones occidentales temen que el país pueda usar su programa para producir armas atómicas.

TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

