Irán lanzó la madrugada de este sábado varios ataques contra bases militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin, que el ejército norteamericano aseguró haber interceptado.

Atacamos las bases de EUA en la región con misiles lanzados en respuesta al ataque estadounidense contra las islas de Sirik y Qeshm", publicó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.

Previamente, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó de que sus fuerzas atacaron instalaciones de radar de vigilancia costera iraníes ubicadas en Goruk y en la isla de Qeshm, después de que la República Islámica lanzara drones en el estrecho de Ormuz.

Según el cuerpo de élite iraní, los ataques en el estrecho buscaban impedir el paso de cuatro petroleros que intentaban cruzar este punto sin permiso de Teherán.

Two U.S. Air Force F-35A stealth fighter jets fly over the Middle East during a patrol. pic.twitter.com/xpWnAUbeRT — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 6, 2026

El Ministerio del Interior de Baréin reportó haber activado las alarmas antiaéreas, al igual que la agencia kuwaití Kuna.

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¿Qué dicen Irán sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz?

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que sus ataques dañaron la sede de la Quinta Flota de EUA, con base en Baréin, algo que CENTCOM desmintió después, además de informar que había interceptado todos los misiles.

EUA será responsable de las consecuencias del cierre completo del estrecho de Ormuz a las exportaciones de petróleo y gas si mantienen sus malas acciones — agregó el cuerpo de élite.

Los incidentes se producen en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, y después de varios enfrentamientos registrados en los últimos días cerca del estratégico paso marítimo, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

Pese a la serie de intercambios de ataques en la región en las últimas tres semanas, Washington insiste que el cese del fuego continúa vigente desde abril.

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