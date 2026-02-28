Tras advertencias de Trump, EUA inicia ataque a Irán “las bombas caerán por todas partes”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado 28 de febrero un ataque contra Irán. El hecho ocurre luego del ultimátum que realizó el republicano cuando dio un plazo de aproximadamente diez días para alcanzar un acuerdo sobre su controvertido programa nuclear, incluyendo el compromiso de no enriquecer más uranio.

"Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas", afirmó Donald Trump hace unos días en la primera reunión de la Junta de Paz en Washington, un organismo creado por su administración con el objetivo de abordar crisis internacionales como el conflicto en Gaza y otros temas globales.

Pero el día de hoy 28 de febrero y casi 10 días después en su cuenta de Truth Social Trump afirmó que comenzó un "ataque mayor" sobre Irán por la existencia de misiles de largo alcance que ponen en riesgo a Estados Unidos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Trump declara "guerra total" contra Irán

La situación entre EUA e Irán se encuentra en un punto de máxima tensión y hoy Donald Trump, declaró una "guerra total contra Irán", además prometió la destrucción de su programa de misiles y advirtió que “las bombas caerán por todas partes”.

Hace unas horas Donald Trump publicó un video con un mensaje a través de su cuenta en Truth Social donde instó al ejército, la policía y la Guardia Revolucionaria de Irán a “deponer las armas” o de contrario enfrentarían una “muerte segura”.

“Hace poco, las fuerzas militares estadounidenses iniciaron importantes operaciones de combate en Irán”, dijo el mandatario. Además agregó que la razón del ataque a Irán es “defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes que emanan del régimen iraní”.

Y continuó diciendo que “las actividades hostiles del régimen iraní ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras fuerzas armadas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”.

Por su parte las autoridades iraníes prometieron una “respuesta contundente” y calificaron el ataque como una agresión, mientras que Israel aseguró que las acciones militares tuvieron como objetivo a altos funcionarios iraníes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.