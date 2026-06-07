Después de que se registrara un segundo caso de gusano barrenador en Texas, Estados Unidos, el gobernador Greg Abott emitió una declaración de desastre y emergencia en los condados de Zavala y Uvalde, ya que esta plaga es considerada como una amenaza para la ganadería.

Y es que este parásito, que ya estaba erradicado en el país desde la década de 1960, ahora vuelve al territorio, por lo que el mandatario señaló que la declaratoria de desastre permitirá usar todos los recursos necesarios para eliminar de una vez por todas al gusano barrenador.

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¿Qué medidas se implementarán en Texas por la plaga del gusano barrenador?

En rueda de prensa, Greg Abbot señaló que se liberarán moscas estériles hacia el estado para contener a la mosca Cochliomyia hominivorax y se construirá una nueva planta para criar estos insectos en Edinburg, ya que para la erradicación completa se necesita de grandes cantidades de moscas machos, que deben ser esterilizados mediante radiación y ser liberados en las regiones afectadas.

¿En dónde se registró el segundo caso de gusano barrenador?

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que el segundo caso de gusano barrenador se detectó en un ternero de un mes, en el condado de Zavala, a tan solo 9 kilómetro del lugar donde se reportó el primer caso.

¿Cómo afecta la plaga del gusano barrenador?

Alberto García Escalera, médico veterinario, señaló para adn Noticias que la afectación principal por gusano barrenador no está en la muerte, sino en la productividad, pues el animal infestado se estresa y por ende reduce su capacidad de hacer leche (en caso de ser una vaca) o si es un becerro disminuye su crecimiento.

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