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Hoy se lleva a cabo la segunda vuelta electoral en Perú

Perú celebra la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez; se elegirá al noveno presidente en 10 años

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Por: Ximena Ochoa
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