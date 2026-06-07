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Bolivia: Aprueban ley de estados de excepción ante crisis

La norma fue impulsada por el presidente Rodrigo Paz tras más de un mes de protestas en las que los manifestantes exigen su renuncia.

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Por: Majo Santillán González