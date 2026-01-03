La respuesta de Nicolás Maduro tras ataque aéreo contra la dictadura en Venezuela

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un conflicto en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, el mandatario del país sudamericano emitió sus primeras declaraciones.

A través de un comunicado, la República Bolivariana de Venezuela rechazó y denunció ante la comunidad internacional los ataques de los que responsabilizó al gobierno actual de los Estados Unidos contra el territorio venezolano.

Declaran estado de emergencia en Venezuela tras ataques

Indicó que los ataques ocurrieron en la ciudad de Caracas, capital del país, además de los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Al tiempo que Nicolás Maduro dispuso todos los planes de defensa nacional para ser implementados de acuerdo con la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

El dictador también firmó y ordenó "la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".

¿Cómo comenzó el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela?

A pesar de que en fechas recientes ha escalado el conflicto con EUA, fue desde el pasado mes de julio cuando la Unión Americana y diversos países incluso de Latinoamérica hicieron un llamado a que se llevaran a cabo unas elecciones transparentes en Venezuela, después de que la oposición acusó fraude.

Aunque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales, tras un supuesto ataque "terrorista" que demoró la transmisión de datos; los opositores señalaron que se trataba de una mentira del régimen de Maduro ya que las máquinas que procesan los votos ni siquiera tenían conexión con la red exterior.

Bloquea Trump la dictadura de Maduro

Donald Trump, ordenó en días pasados un "bloqueo total y completo" de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, misma que dio a conocer a través de su red Truth Social.

La publicación de Trump se produjo después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, el último paso en una campaña de presión contra el dictador venezolano.

La campaña de Trump ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe, cerca de Venezuela, que han causado la muerte de al menos 90 personas.

Maduro insta a la paz tras sentir amenazada su dictadura

Maduro pidió la paz en un evento público en Caracas y acusó a Estados Unidos de intentar apoderarse de los recursos naturales de Venezuela.

El dictador instó a los trabajadores petroleros a organizar una protesta internacional sostenida para defender el libre comercio del petróleo venezolano y rechazó las acusaciones estadounidenses de narcotráfico, calificándolas de "noticias falsas".

"El imperialismo y la derecha fascista quieren colonizar Venezuela para apropiarse de su riqueza petrolera, gasífera, aurífera y minera. Hemos jurado defender nuestra patria con absoluta convicción y en Venezuela triunfará la paz", añadió.

